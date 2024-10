Helen Mirren réfléchit à ses 79 ans, « je n’aurais jamais pensé que je le serais »

Helen Mirren à propos de ses 79 ans

Helen Mirren a été franche sur ce que l’on ressent à 79 ans.

« Vous avez traversé votre vie et vous êtes à l’autre bout de votre vie », dit le Golda a déclaré la star dans une récente interview sur Le meilleur des mondes du Standard Podcast avec Evgeny Lebedev.

« Vous êtes à un endroit que vous n’auriez jamais imaginé atteindre à 20, 30 ou même 40 ans. Mais la réalité est que vous y parvenez – si vous avez de la chance. Et c’est la première chose dont vous réalisez… c’est votre chance de devenir [alive.] J’ai 79 ans et on perd des gens en chemin. »

La Reine L’ancien élève a également réfléchi à la mort du musicien américain Kurt Cobain.

« Je dis toujours : ‘C’est tellement triste que Kurt Cobain soit mort à ce moment-là' », a-t-elle déclaré. « Parce qu’il n’a jamais pu voir le GPS. C’est la chose la plus merveilleuse, ma petite tache bleue qui marche dans la rue. Je trouve ça complètement magique et incroyable.

Le musicien emblématique et chanteur de Nirvana a été tragiquement retrouvé mort à son domicile en 1994, cinq mois seulement après que le groupe ait enregistré son légendaire MTV. Débranché album. Il n’avait que 27 ans au moment de son décès.

L’actrice a en outre parlé des avantages d’avoir la chance de vivre dans un monde avant que la technologie ne prévaut.

« Je ne suis pas plein de jeunesse, mais je suis plein de vie. Je préfère de loin cette phrase… Et je suis très reconnaissant d’avoir vécu dans un monde sans technologie pendant un certain temps. Je connaissais un monde sans technologie au sens profond et complet du terme… La connexion humaine était une chose très différente à l’époque », a-t-elle déclaré.

Plus loin dans l’interview, Mirren a exprimé ce que signifie vivre pleinement sa vie.

« J’ai 79 ans. Je n’aurais jamais pensé en avoir 79 », a ajouté Mirren. «Et puis vous dites: ‘D’accord, eh bien, ça y est.’ C’est ce qu’est 79, tu sais ? Et ça va plutôt bien. Ce n’est pas génial. Mais ce n’était pas si brillant non plus d’avoir 25 ans.

« Il ne s’agit donc pas du tout de rechercher la jeunesse », a-t-elle poursuivi.

« Il s’agit de vivre la vie que vous avez de manière aussi complète, positive, agréable et confuse, et tout ce qu’elle était lorsque vous étiez plus jeune. Cela s’appelle simplement la vie.