Helen Mirren est « triste », Kurt Cobain est mort et « n’a jamais vu le GPS »

Dame Helen Mirren a récemment parlé de la perte de personnes encore en pleine jeunesse dans le cadre d’une vaste conversation sur l’expérience du vieillissement dans la vie publique. En apparaissant sur le Meilleur des Mondes podcast, l’actrice de 79 ans a cité Kurt Cobain comme un exemple particulièrement tragique.

« C’est ce qu’est 79, vous savez. Et ça va plutôt bien. Ce n’est pas génial », a déclaré Mirren. «Mais ce n’était pas non plus si brillant d’avoir 25 ans, donc il ne s’agit pas du tout de rechercher la jeunesse. Il s’agit de vivre la vie que vous avez de manière aussi complète, positive, agréable et confuse, et tout ce qu’elle était lorsque vous étiez plus jeune.

Le 1923 La star a souligné qu’elle se sentait « chanceuse » d’avoir atteint son âge actuel. « Je dis toujours que c’est tellement triste que Kurt Cobain soit mort parce qu’il n’a jamais vu de GPS, car c’est la chose la plus merveilleuse de voir ma petite tache bleue marcher dans la rue », a-t-elle expliqué. « Je trouve ça complètement magique et incroyable. »

Le podcast sur lequel Mirren est apparu se concentre spécifiquement sur la technologie dans l’ère post-COVID et les ramifications de la virtualisation rapide de nos vies. Écoutez l’interview complète ci-dessous.

Le mois dernier, il a été annoncé qu’une nouvelle version du film érotique de 1980, Caligularecevrait une libération à domicile. Le tristement célèbre film dans lequel Mirren est apparue est désormais disponible sur DVD et Blu-Ray.