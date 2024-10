Helen Mirren est « triste » Kurt Cobain est mort avant de pouvoir utiliser le GPS

Helen Mirren a une perspective relativement unique sur la manière dont Kurt Cobain naviguerait dans le monde s’il n’était pas mort dans les années 1990. Lors d’un entretien avec Le meilleur des mondes d’Evening Standardla célèbre actrice a partagé qu’elle se sentait « triste » que Cobain ne soit plus en vie parce qu’il n’a jamais eu la chance de faire l’expérience du GPS et de sa fonctionnalité « magique ».

« Je dis toujours que c’est tellement triste que Kurt Cobain soit mort à ce moment-là, parce qu’il n’a jamais vu le GPS », a déclaré Mirren. « Le GPS est la chose la plus merveilleuse, pour observer ma petite tache bleue marcher dans la rue. Je trouve ça complètement magique et incroyable.

Bien sûr, ce commentaire s’inscrivait dans un contexte plus large qu’elle faisait valoir sur le vieillissement. « Si vous avez de la chance, vous vieillissez », a-t-elle poursuivi. « Et puis voilà. Oh mon Dieu, j’ai 79 ans ! Je n’aurais jamais pensé que j’aurais 79 ans. Et puis vous dites : OK, eh bien, ça y est. C’est ce qu’est 79. Et c’est plutôt OK. Ce n’est pas génial, mais ce n’était pas génial non plus d’avoir 25 ans.

Mirren a fait référence à Cobain à plusieurs reprises dans le passé en discutant de la nature du vieillissement. En 2014, elle a déclaré Oprah Winfrey« Regardez Kurt Cobain – il a à peine vu un ordinateur ! Les choses numériques qui se passent sont tellement excitantes. Je suis tellement curieux de savoir ce qui se passera ensuite.

Un an plus tard, elle a dit Cosmopolite« Je pensais à Kurt Cobain l’autre jour et il est mort sans connaître Internet, et je suis totalement époustouflé. » Et, en 2016, elle a dit au Courrier quotidien« Si j’étais mort à 27 ans, l’âge auquel Kurt Cobain [of rock band Nirvana] mort en 1994, je n’aurais jamais su qu’Internet existait ! Des choses incroyables se produisent tout le temps et j’ai hâte de voir ce qui va suivre.