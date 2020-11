Helen Mirren est heureuse d’avoir 75 ans et n’a pas de projet de chirurgie plastique

Helen Mirren dit qu’elle est heureuse dans sa peau à 75 ans – et qu’elle se contente de vieillir sans l’aide du couteau du chirurgien.

La star de cinéma est depuis longtemps célèbre pour sa jeunesse. Mais dans une nouvelle interview, elle a maintenant l’air de son âge.

Dame Helen a dit: «Je suis vieille! Et je le regarde. Et c’est très bien.

«Les gens parlent de« vieillir gracieusement »et je ne sais pas ce que cela signifie.

«Il semble que nous soyons arrivés à un point où cela signifie ne pas avoir de chirurgie plastique, même si j’aurais dû penser qu’il y aurait plus que cela. Pour moi, il s’agit plus d’accepter qui vous êtes et ce que vous êtes et de le suivre.







(Image: PA)



«De toute évidence, j’essaie d’être aussi jolie que possible – et j’aimerais paraître 20 ans plus jeune. Mais je ne le fais pas et je ne le ferai jamais.

S’exprimant dans le magazine Candis de décembre, Dame Helen, qui a remporté un Oscar pour son interprétation de Sa Majesté dans le film de 2006 La Reine, a déclaré que le processus de vieillissement lui avait fait prendre conscience de «combien le temps est précieux».







(Image: Getty)









(Image: Getty)



Mais elle a admis: «Je n’ai pas appris l’astuce de tirer le meilleur parti de chaque instant. Je suis doué pour perdre du temps, ce qui est terrible à mon âge.

Quel est votre film préféré d’Helen Mirren? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.