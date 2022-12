Helen Mirren dit qu’elle a beaucoup appris de “l’énorme star” Harrison Ford : “J’étais comme personne”

Helen Mirren a remercié Harrison Ford pour l’avoir aidée à devenir l’actrice qu’elle est aujourd’hui.

“Quand nous avons travaillé ensemble pour la première fois, il était une grande star de cinéma et je n’étais comme personne”, a déclaré Mirren à Variety lors de la première de “1923” vendredi soir. “Alors j’étais très intimidé.”

“J’ai beaucoup appris de lui parce que je n’avais pas fait grand-chose. J’avais fait beaucoup de théâtre à ce moment-là, [but] Je n’avais pas fait beaucoup de films. Alors je l’ai regardé et il m’a beaucoup appris sur le cinéma que j’utilise encore aujourd’hui.”

Ford et Mirren ont travaillé ensemble pour la première fois en 1986. Ils ont joué mari et femme dans “The Mosquito Coast” de Peter Weir. À l’époque, Ford avait acquis une notoriété pour ses rôles dans les films “Star Wars” et “Indiana Jones”.

‘YELLOWSTONE’ PREQUEL ‘1923’ LANCE UNE BANDE-ANNONCE GRIM AVEC HELEN MIRREN ET HARRISON FORD

L’acteur a noté qu’il avait le “même degré d’admiration” pour Mirren maintenant qu’il avait pour l’actrice à l’époque.

“J’admirais son travail et sa personne à l’époque, et j’ai le même degré d’admiration pour elle”, a déclaré Ford à Variety. “C’est juste une personne adorable, donc ça a été à la fois un plaisir professionnel et aussi un plaisir personnel de pouvoir retravailler avec elle.”

Ford et Mirren jouent ensemble dans la préquelle de “Yellowstone” “1923”.

“1923” se déroule au début du 20e siècle et suit la famille Dutton à travers la Grande Dépression. L’émission sera diffusée le 18 décembre sur Paramount +.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Mirren a parlé du développement de son personnage dans une précédente interview avec Vanity Fair.

“L’une des choses que je voulais très fortement, c’est qu’elle parle avec un accent irlandais, pas avec un accent américain. Cela m’a toujours un peu ennuyé avec les westerns que vous ayez tous ces gens qui parlent avec des accents américains modernes alors qu’en fait beaucoup d’entre eux étaient des immigrants assez récents”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Le scénariste-producteur Taylor Sheridan est la force créatrice de la franchise à succès, qui a débuté avec le drame contemporain “Yellowstone”, dirigé par Kevin Costner. La préquelle de “1883” met en vedette Faith Hill et Tim McGraw.

Mirren fait partie des acteurs les plus appréciés d’aujourd’hui, une quatre fois nominée aux Oscars qui a remporté le prix pour son interprétation de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne dans “The Queen” en 2006.

Les nombreux films à succès de Ford incluent les franchises “Star Wars” et “Raiders of the Lost Ark”. Il a également été nominé aux Oscars pour le film “Witness” de 1985.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.