Helen Mirren dit que la mort de Kurt Cobain est « si triste » parce qu’il « n’a jamais vu le GPS »

Tout en réfléchissant à sa propre majorité, Helen Mirren a fait référence à la mort du leader de Nirvana, Kurt Cobain.

Lors d’une interview avec le podcast « Brave New World » d’Evening Standard, l’actrice de 79 ans a expliqué à quel point il était « triste » que Cobain soit mort si jeune et n’ait pas eu la chance de faire partie et d’être témoin du drame. croissance de la technologie moderne.

« Vous avez traversé votre vie et vous êtes à l’autre bout de votre vie », a-t-elle déclaré. « Vous êtes à l’endroit que vous n’auriez jamais imaginé atteindre à 20, 30 ou même 40 ans. Mais la réalité est que vous l’atteignez – si vous avez de la chance. Et c’est la chose n°1 que vous réalisez… est-ce que vous avez de la chance de devenir [alive]. J’ai 79 ans et on perd des gens en chemin.

« Je dis toujours que c’est tellement triste que Kurt Cobain soit mort à ce moment-là, parce qu’il n’a jamais vu le GPS », a-t-elle ajouté. « Le GPS est la chose la plus merveilleuse, pour observer ma petite tache bleue marcher dans la rue. Je trouve ça complètement magique et incroyable.

« Je ne suis pas pleine de jeunesse, mais je suis pleine de vie », a-t-elle ajouté. « Je préfère de loin cette expression. … Et je suis très reconnaissant d’avoir vécu dans un monde sans technologie pendant un certain temps. Je connaissais un monde sans technologie au sens profond et complet. … La connexion humaine était une chose très différente à l’époque. «

Ce n’est pas la première fois que Mirren fait référence à Cobain en parlant d’âge.

Lors d’une interview avec Oprah Winfrey en 2014, elle a déclaré : « Regardez Kurt Cobain, il a à peine vu un ordinateur. Les choses numériques qui se passent sont tellement excitantes. Je suis tellement curieuse de savoir ce qui se passera ensuite. »

Deux ans plus tard, en 2016, elle a déclaré au Daily Mail : « Si j’étais morte à 27 ans, à l’âge où Kurt Cobain est mort en 1994, je n’aurais même jamais su qu’Internet existait. Des choses incroyables se produisent tout le temps. , et j’ai hâte de voir la suite. »

Cobain a été retrouvé mort à son domicile de Seattle le 8 avril 1994. L’analyse médico-légale a déterminé qu’il s’était suicidé avec un coup de fusil de chasse dans la tête trois jours plus tôt. Il avait 27 ans.