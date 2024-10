Helen Mirren déplore que Kurt Cobain soit mort avant l’invention du GPS

Je sais ce que vous pensez – c’est un gros titre. Mais voilà. Deux concepts apparemment sans rapport – le défunt leader de Nirvana, Kurt Cobain, et la technologie satellite – mis en place par l’actrice oscarisée Dame Helen Mirren. Et non, le contexte n’aide pas vraiment à donner du sens… ?

Apparaissant sur Evgeny Lebedev Meilleur des Mondes podcast, Mirren a réfléchi un peu au processus de vieillissement, notant que vieillir aux yeux du public n’est « pas brillant ». Elle a dit : « J’ai 79 ans. Je n’aurais jamais pensé que j’aurais 79 ans » avant de raisonner : « Et puis vous dites, d’accord, eh bien, ça y est. C’est ce qu’est 79, vous savez. Et ça va plutôt bien. Ce n’est pas génial. Mais ce n’était pas si brillant non plus d’avoir 25 ans. Il ne s’agit donc pas du tout de rechercher des jeunes. Il s’agit de vivre la vie que vous avez de manière aussi complète, positive, agréable et confuse, et tout ce qu’elle était lorsque vous étiez plus jeune. Cela s’appelle simplement la vie.

À partir de là, Mirren a déclaré qu’elle se considérait « chanceuse » d’avoir atteint 79 ans et d’être toujours en bonne santé alors que tant de personnalités bien-aimées de la communauté des talents sont décédées jeunes. « Je dis toujours que c’est tellement triste que Kurt Cobain soit mort parce qu’il n’a jamais vu de GPS, car c’est la chose la plus merveilleuse de voir ma petite tache bleue marcher dans la rue. Je trouve ça complètement magique et incroyable.

Mirren s’est ensuite tourné vers une sombre prédiction concernant l’humanité et la technologie : à partir de ce moment, le monde humain ne connaîtra que la technologie à moins qu’il n’y ait un événement incroyablement catastrophique et qu’il ne reste que quelques personnes sur la planète.

« Et tout, tout a été détruit à partir de ce moment-là. Pour le reste de l’humanité, aussi longtemps que survivra l’humanité, ce sera un monde de technologie. Et je suis tellement reconnaissant d’appartenir à une génération qui connaissait le monde avant la technologie. Et vous savez que nous finirons par mourir.

En toute honnêteté, Meilleur des Mondes est un podcast sur « les domaines de la longévité, des neurosciences, du biohacking et des psychédéliques ». Mais il est difficile d’imaginer que Kurt Cobain ressente quelque chose à propos du GPS, du moins parce qu’il était un punk bricoleur. Peut-être que Courtney Love sait ce qu’il penserait de tout ce truc de points bleus.

Écoutez l’intégralité de l’interview ici.