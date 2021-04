Helen McCrory, célèbre pour ses rôles dans la franchise «Harry Potter» et la série de la BBC «Peaky Blinders», est décédée à 52 ans, son mari Damian Lewis annoncé Vendredi.

«J’ai le cœur brisé d’annoncer qu’après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante femme Helen McCrory est décédée paisiblement à la maison, entourée d’une vague d’amour d’amis et de famille», a écrit l’acteur sur Twitter.

«Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu, nous l’aimons et savons à quel point nous sommes chanceux de l’avoir eue dans nos vies. Elle a flambé si brillamment. Va maintenant, Petite, en l’air, et merci.

La représentante de Lewis, Annett Wolf, a confirmé la nouvelle aux USA AUJOURD’HUI. Elle et Lewis sont mariés depuis 2007 et partagent deux enfants ensemble, une fille Manon, 14 ans, et son fils Gulliver, 13 ans.

D’autres sont allés sur Twitter pour partager les hommages de l’actrice décédée. Elizabeth McGovern de «Downton Abbey» se souvenait de McCrory comme «sans peur et brillant».

« Son talent m’a stupéfié. Elle était une lumière brillante et est tellement immobile, » elle a écrit.

Matt Lucas, qui a joué dans « Doctor Who », a écrit: « Helen McCrory restera dans les mémoires non seulement pour ses remarquables performances sur scène et à l’écran, mais aussi pour son altruisme et sa générosité. Elle et Damian étaient les moteurs de FeedNHS, travaillant sans relâche pendant la pandémie pour collecter des millions pour les autres. Quelle perte énorme. «

le compte officiel de «Peaky Blinders» a partagé ses condoléances à sa famille, en écrivant que «tout notre amour et nos pensées sont avec la famille d’Helen».

Les British Academy Film Awards (BAFTA) aussi hommage rendu à McCrory, qui a joué dans «Peaky Blinders» et «The Queen», lauréats des BAFTA.

«Nous sommes tristes d’apprendre la mort de l’acteur Helen McCrory. En plus de l’intrépide Polly Gray dans Peaky Blinders, lauréat des BAFTA, elle a été lauréate du meilleur film BAFTA 2007, The Queen, parmi de nombreux autres films et émissions de télévision.

McCrory a fait ses débuts au cinéma en 1994 « Interview avec le vampire: les chroniques des vampires » et est devenue plus tard connue pour son rôle de Narcissa Malfoy, la mère de Draco Malfoy (Tom Felton), dans la série de films « Harry Potter ». L’actrice britannique est également apparue dans le film de James Bond 2012 «Skyfall», «Hugo» de Martin Scorsese et a joué Cherie Blair dans «The Queen» en 2006 et «The Special Relationship» en 2010.

Ses rôles à la télévision comprenaient Polly Gray dans « Peaky Blinders » de la BBC et Madame Kali dans la série d’horreur anglo-américaine « Penny Dreadful ».

Sur scène, ses rôles incluaient l’héroïne grecque vengeresse «Medea» au Théâtre National en 2014. Dans le même théâtre, elle excellait en tant que femme prise entre un mari terne et un amant sans faille dans «The Deep Blue Sea» de Terence Rattigan en 2016.

