Helen, le deuxième gorille le plus vieux du monde, est décédée à l’âge de 64 ans

Le deuxième gorille le plus âgé du monde est décédé le 14 octobre. Le gorille des plaines occidentales nommé Helen résidait au zoo de Louisville dans le Kentucky, aux États-Unis, et est décédé à l’âge de 64 ans. Cela a été confirmé par les autorités du zoo. L’âge d’Helen à la mort de 64 ans est considéré comme une merveille exceptionnelle car la durée de vie moyenne d’un gorille est de 39 ans. Le gorille des plaines de l’Ouest était affectueusement appelé « Grande Dame ».

“Helen a joui d’une santé remarquablement bonne pendant la majeure partie de sa vie, avec seulement l’arthrite liée à l’âge et certaines maladies parodontales”, a déclaré le zoo dans un communiqué de presse. Cependant, elle a récemment développé une instabilité et des tremblements croissants. Cela l’exposait à un plus grand risque de tomber et de se blesser et elle souffrait également. Ses soignants ont décidé de l’euthanasier vendredi, mettant fin une fois pour toutes à ses souffrances.

C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de la femelle gorille, Helen. Affectueusement appelée la “Grande Dame” du monde des gorilles, Helen était très célébrée à 64 ans. Elle a longtemps impressionné les fans de Zoo avec sa grande personnalité et sa longévité. https://t.co/D8ivUpIVde pic.twitter.com/4caB62PAUX – Zoo de Louisville (@LouisvilleZoo) 14 octobre 2022

Dan Maloney, le directeur du zoo de Louisville, a déclaré : « Il est très difficile d’abandonner une Helen spéciale ressemblant à un gorille, mais c’est souvent la dernière et la meilleure chose que nous puissions faire pour nos animaux.

Le Dr Kristen Lukas, présidente du Gorilla Species Survival Plan avec l’Association des zoos et des aquariums, a déclaré qu’Helen s’était bien liée avec les humains avec lesquels elle interagissait au zoo et qu’elle était très aimée et célébrée par les visiteurs et les gardiens de zoo. “Elle était un esprit indépendant en plus d’être un membre à part entière de sa famille de gorilles, et son héritage perdure”, a-t-elle déclaré.

Selon le vétérinaire du zoo, le Dr Zoli Gyimesi, Helen avait son dentiste, son cardiologue, son gynécologue, son neurologue et son orthopédiste/gestionnaire de la douleur.

Le nom du gorille le plus âgé est Fatou. Selon le zoo de Louisville, ce gorille de 65 ans vit au zoo de Berlin.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici