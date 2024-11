Helen Hunt sur l’alchimie instantanée avec Bill Paxton, co-star de « Twister »

Helen Hunt a parlé de ses sentiments pour son défunt co-star, Bill Paxton.

Au Rhode Island Comic Con, la star hollywoodienne a franchement partagé avec le public l’alchimie qu’elle avait avec Paxton pendant le tournage. Tornade.

Lors de la projection spéciale du film désastreux, Hunt a déclaré : « Je pense que nous avons immédiatement eu une alchimie. »

En réfléchissant à son expérience de tournage avec Paxton, décédé à 61 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral, elle a déclaré : « Il y a ce vieux trope qui est vrai. Parfois, il y a une alchimie avec quelqu’un. »

« Et vous aimez tout ce qu’ils disent et vous avez envie de sauter dans leurs bras », a-t-elle ajouté, « d’autres fois, ils vous rendent fou – et c’est un autre type d’alchimie. »

« Je pense donc que nous avons tous les deux réalisé que c’était ce qui nous était demandé », a déclaré le Aussi bon que possible » a noté l’acteur.

Hunt a également parlé de sa co-star Jami Gertz. « Elle jouait quelqu’un qui était tellement ennuyeux, qui posait toutes les questions ennuyeuses et ne voulait pas salir son costume », se souvient-elle. « Son personnage a rendu le mien cool, donc je lui dois beaucoup. »

Avant de conclure, elle a partagé : « Il y a très peu de choses dont je m’attribue le mérite dans ce film, car il est bien plus grand que moi. »

Dans TornadeHelen Hunt et Bill Paxton ont joué le rôle d’un couple séparé travaillant ensemble pour lutter contre des tornades dévastatrices.