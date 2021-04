Le tireur anglais a fait ses preuves en matière d’intensification et de livraison lorsque la pression est forte

Quand il s’agit de clouer des moments de pression, il y a un netballeur anglais auquel tout le monde pense en premier. À l’âge de 19 ans, elle a battu le buzzer pour décrocher le deuxième titre de Superleague de Manchester Thunder et quatre ans plus tard, son but a permis à l’Angleterre de remporter la toute première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth.

Helen Housby fait paraître facile les gagnants de dernière seconde… de nombreux autres athlètes, de nombreux sports différents, vous diront que ce n’est pas le cas.

Aux moments cruciaux, tirer sur les bras et les jambes peut se transformer en gelée. Combien de fois avons-nous vu des joueurs lutter pour purger un match pour un premier titre du Grand Chelem ou rater un penalty définissant un match?

Alors, qu’est-ce qui distingue Housby de ceux qui l’entourent? En fin de compte, elle a la capacité de tout bloquer et de suivre son instinct. Dans les premiers jours, cette capacité est venue naturellement, comme elle l’a rappelé lors du nouvel épisode de Hors du terrain au Sky Sports.

«Je ne pensais pas vraiment trop à ce que je faisais, j’allais juste là-bas et je jouais parce que j’aimais ça. Faire ça, m’a probablement mis dans un meilleur endroit que de trop réfléchir et d’avoir trop de voix dans ma tête, de remettre en question ma capacité.

« À ce moment [when I was coming through at Thunder], Je le faisais simplement parce que j’aimais ça. Je ne savais pas grand-chose sur le netball en général, je suis venu au sport assez tard et je le faisais parce que j’aimais vraiment ça. «

Karen Greig et Tracey Neville, qui sont toutes les deux de retour ensemble à Manchester Thunder cette saison, ont été celles qui ont nourri un jeune Housby.

Greig l’a repérée lors d’un festival de talents du Nord-Ouest quand une Housby de 15 ans représentait Cumbria, et l’entraîneur-chef de Thunder a immédiatement réalisé qu’elle avait décroché l’or.

« Vous l’avez regardée et vous avez pensé, où était-elle? Quel genre d’entraîneur a-t-elle eu? À ce moment-là, elle n’avait pas vraiment eu beaucoup et je pense qu’elle jouait juste au netball de la ligue locale pour un club, » Greig Raconté Sky Sports.

« Elle est intrépide. En entrant dans Thunder, elle ne savait même pas ce qu’était Thunder et elle était juste intrépide. Elle ne savait pas qui étaient les joueurs contre lesquels elle jouait.

« Vous vous heurtez assez souvent à une équipe et pensez que XYZ joue, ils peuvent le faire et ils sont capables de le faire. Helen ne savait pas pour eux. Elle est juste allée sur le terrain, a fait son travail et n’a pas fait ça. Peu importe qui elle s’est heurtée. «

Je me souviens avoir vu ce gamin sur le court qui ressemblait un peu à Bambi! Elle n’avait que des jambes et des bras, mais une chose pour moi était, ce coup. Elle avait probablement l’un des meilleurs bras de tir du jeu. Tracey Neville à propos d’une jeune Helen Housby

« Je pense que beaucoup [being bold] c’était moi », a réfléchi Housby à sa nature sur le court.

« Je n’avais pas vraiment eu autant d’entraîneurs de haut niveau, cette saison-là, Tracey (Neville) m’a mis en forme mais c’était plus la technique et le fait de réussir mon tir, je ne me souviens pas vraiment que nous ayons fait beaucoup de tir sous pression. ou ce genre de chose.

«Quand j’avais cet âge, je jouais juste sous pression et je n’avais même pas l’impression que c’était de la pression parce que je n’avais pas vraiment été près de ça auparavant, et je ne savais pas vraiment à quel point le moment était important au temps.

« Je me suis simplement appuyée sur ce que je pouvais faire, j’ai toujours joué à beaucoup de sports différents en grandissant et j’ai adoré ça », a-t-elle ajouté.

« J’aimais être un attaquant, j’aimais avoir le ballon dans mes mains et Tracey a fouetté la technique. »

Dans les années qui ont suivi, c’est à ce moment-là que nous avons parlé de la façon de gérer les grands moments et c’est probablement là que j’ai ressenti le plus de pression – après la finale de 2014 – parce que j’avais l’impression que beaucoup d’yeux me regardaient. Avant, je passais un peu sous le radar, ce qui m’a beaucoup plu. Helen Housby

Les réflexions de Housby sont celles que plusieurs jeunes tireurs de la Vitality Netball Superleague liront cette année. Les tireurs dans les programmes de parcours absorberont également les paroles de quelqu’un qui est arrivé à un jeune âge et qui est maintenant devenu l’une des meilleures attaques de but au monde.

La réflexion excessive, dans tous les aspects de notre vie, peut nous conduire à fixer des limites, alors que la liberté dont parle Housby peut nous aider à atteindre les sommets que nous recherchons.

Avec l’expérience cependant, vient une meilleure compréhension du contexte autour de nous et une prise de conscience de la pression impliquée, aussi. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous rester indéfiniment dans ce monde instinctif, mais Housby est assez astucieuse pour se rappeler de revenir à l’essentiel lorsqu’elle monte sur le terrain pour l’Angleterre et pour les NSW Swifts, qui sont sur le point de commencer le Suncorp 2021. Super saison de Netball.

« Au fil des années, il s’agit presque d’essayer de recommencer à jouer avec liberté. Quand vous arrivez au plus haut niveau, vous passez par tellement de sessions sur la psychologie, mais je pense que dans ces grands moments, vous devez compter sur votre instinct et votre instinct.

« Vous pouvez vous entraîner dans les séances d’entraînement et vous mettre dans des situations difficiles, mais j’ai trouvé plus facile de revenir à l’essentiel et de jouer à l’instinct, car c’est probablement là que je joue mieux. »

Helen Housby est prête pour une nouvelle saison nationale en Australie et ne se voit pas quitter le pays de si tôt

En Australie, Housby et ses Swift entament leur nouvelle saison nationale contre les Queensland Firebirds et une fois de plus, Suncorp Super Netball présentera le Super Shot à deux points.

En tant que tireuse à longue portée incroyablement efficace de toute façon, Housby avait déjà les compétences pour travailler avec cette innovation, et bien qu’elle comprenne le besoin de développement, elle est une traditionaliste dans l’âme.

« Quand il est sorti pour la première fois, je n’ai pas apprécié le fait qu’il allait à l’encontre du netball traditionnel, mais au fur et à mesure de sa progression, j’en ai vu les mérites du point de vue du divertissement », a déclaré le joueur de 26 ans.

« Netball est dans un lieu et un moment où il doit passer à la grande scène et attirer un public plus large. Si cela [Super Shot] est l’une des façons dont ils voient cela se produire, alors je sens que nous devons y aller. Nous devons attirer les yeux et les gens vers la couverture.

« Personnellement, je pense que le netball est assez génial en tant que produit à lui seul … même si j’aime prendre les longs coups et que je pense que Super Shot a ajouté une dimension cool pour un tireur, je préférais le netball orthodoxe. »

L’introduction de Super Shot souligne que les questions de progression et de commercialisation sont constamment évoquées en Australie, et Super Netball est considéré par beaucoup comme la ligue phare du monde.

L’Angleterre Vitality Netball Superleague a considérablement progressé ces dernières années, mais elle a encore des étapes à franchir pour avancer et rattraper son homologue australien. Tamsin Greenway discute souvent de la nécessité d’une évolution continue de la Superleague et Housby convient avec elle que la «marque netball» est nécessaire au Royaume-Uni.

J’irais un peu plus loin, je commercialiserais tout ça! marque Netball, pensez NBA. Une marque de vêtements / ballons / baskets pour tous. Camps de marque VNSL / apparitions / entraîneur Ed / arbitre Ed / événements lors des matchs et je partagerais tous les revenus. Ce serait le guichet unique pour tout ce qui concerne Netball 👊🏼 https://t.co/SXuyBOKNOd – Voie verte de Tamsin (@tamsingreenway) 23 avril 2021

«J’ai apprécié votre tweet», a déclaré Housby à Greenway pendant Hors du terrain. «C’est l’avenir du netball, en particulier au Royaume-Uni.

« À la minute, les deux ligues sont très différentes. Aujourd’hui, je viens de rentrer d’un studio de radio et j’enregistrais une publicité pour la ligue et le premier match à domicile des Swifts.

«Pour moi, cela me semblait une chose tout à fait normale à faire, alors que chez nous, si vous faisiez quelque chose comme ça et que vous entendiez le netball à la radio, ce serait presque une chose unique et vraiment spéciale.

«Ici, en Australie, le netball est dans la conversation et il est mis dans la conversation aux côtés de la ligue de rugby et de l’AFL. En Angleterre, je pense que plus le netball peut faire partie des médias, mieux c’est; amener les filles à faire des interviews et photoshoots, mettre la marque sur les courts, créer les icônes des joueurs et les diffuser sur les réseaux sociaux.

«Les garçons vont toujours attirer l’attention sur les écrans et attirer l’attention, mais nous avons dû travailler pour cela et nous allons continuer à travailler pour attirer l’attention que nous portons au sport.

« Je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour amener les gens à regarder le sport et je suis d’accord avec Tamsin sur le fait qu’il doit être commercialisé et faire comme la NBA, avoir des sponsors partout … le netball a besoin de l’investissement, alors pourquoi pas? » «

Les réflexions sur la façon dont le netball en Angleterre et en Australie peuvent continuer à se développer devront être suspendues pour l’instant, car Housby a une saison nationale à laquelle réfléchir. Après deux voyages à l’extérieur, les NSW Swift baptiseront leur toute nouvelle maison et accueilleront 10 000 fans pour la troisième ronde.

Avec des prolongations introduites pour 2021, 14 tours de saison régulière, une série de finales disputée sur trois semaines, puis une grande finale, Housby et les Swift ont beaucoup à faire.

Lorsque vous ajoutez ensuite des verrouillages potentiels dus au COVID-19, il est clair que chaque équipe de Super Netball a beaucoup à penser, mais Housby reste simple et sait où elle veut être le 29 août.

« Nous allons soulever ce trophée, vous l’avez entendu ici en premier », dit-elle avec un sourire concentré.

Et qui parierait contre elle? Les Swift l’ont déjà fait, en 2021, ils ont une équipe bien établie qui est alimentée par une sortie précoce des barrages la saison dernière, et s’il s’agit d’un vainqueur de dernière seconde, alors ils ont un expert anglais dans leurs rangs qui peut toujours intervenir et livrer.