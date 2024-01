Helen Harrison, directrice à la retraite de Pollock-Krasner House, voit l’expressionnisme abstrait sous un nouveau jour

En tant que jeune femme à l’Art Students League de Manhattan, Helen Harrison se rendait souvent à l’heure du déjeuner au Musée d’Art Moderne voisin, où elle s’asseyait et réfléchissait à « One, No. 31, 1950 », la toile murale de Jackson Pollock. peint dans sa technique révolutionnaire de goutte à goutte expressionniste abstraite. C’est un style qui, en 1949, amène le magazine Life à se demander : « Est-il le plus grand peintre vivant des États-Unis ? »

Harrison savait que Pollock avait étudié à la Art Students League avec le légendaire Thomas Hart Benton, connaissait sa réputation et son estime, connaissait la tragédie – qu’au sommet de sa carrière, Pollock, 44 ans, était mort au volant dans un accident de voiture en état d’ébriété en 1956. accident à Springs qui a également tué un passager.

Mais le travail ?

« Je suis de la génération de la protection », a déclaré Harrison, faisant allusion à la guerre froide et aux exercices d’attaque nucléaire organisés à l’école. «Nous le pensions [One, No. 31] parlait de la bombe atomique et du chaos.

“Je pensais que c’était de l’énergie négative.”

Mercredi, Harrison a pris sa retraite après 34 ans en tant que directeur de la maison et du centre d’études Pollock-Krasner à l’université de Stony Brook, responsable des opérations de la maison et du studio de Springs où Pollock et son épouse, Lee Krasner, ont créé certains des projets les plus salués. et controversée, œuvre d’art du 20e siècle. Au cours de ces décennies, Harrison, auteur, conservateur et ancien critique d’art du New York Times, non seulement a fait entrer le musée dans le 21e siècle, remportant des prix et une désignation de monument historique national, mais elle en est venue à voir Pollock sous un nouveau jour.

“Maintenant, je le regarde et je vois les qualités lyriques, la structure”, a-t-elle déclaré à propos de “One, No. 31”. “Ce n’est pas que la peinture soit différente maintenant, c’est que je la vois d’une manière différente.”

Le musée possède un tableau

Résidente de longue date de Sag Harbor, Harrison espère que son héritage durable en tant que directrice sera que les visiteurs de la maison verront une autre facette de Pollock – et de Krasner – également.

“Bien que le musée ne conserve qu’un seul Pollock ancien, un non peint ici, les matériaux que lui et Krasner ont utilisés, les meubles, la façon dont ils vivaient leur vie quotidienne, tout cela est intact”, a déclaré Harrison. « C’est assez rudimentaire, un environnement simple, et à cause de cela, cela ramène tout sur terre. Cela nous rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un environnement somptueux pour créer du grand art.

Helen Harrison, directrice de la Pollock-Kranser House and Study Center, à l’extérieur de la maison Pollock-Krasner à Springs le 31 juillet 2018. Crédit : Gordon M. Grant

Harrison était conservatrice au Guild Hall Museum d’East Hampton lorsqu’elle est devenue directrice à plein temps de la maison en 1990 ; la propriété mise de côté après le décès de Krasner en 1984. Né à Richmond Hill, Queens, Harrison a fait ses études à la Art Students League, Adelphi, Brooklyn Museum School of Art, Hornsey College of Art à Londres et Case-Western Reserve à Cleveland, où son expertise était celle des artistes de la Works Progress Administration de l’ère Roosevelt New Deal, dont Pollock et Krasner.

La maison n’avait aucun équipement moderne. Et pas de dotation.

Ce qu’il y avait, a déclaré Harrison, était un trésor de cadeaux qui lui a permis de transformer le site, bordé par Springs-Fireplace Road et Accabonac Creek, en un lieu incontournable pour un public mondial. Le lieu a accueilli 240 événements en 2023, attirant plus de 11 000 visiteurs en direct et virtuels.

Bien que le sol en masonite du studio de 420 pieds carrés ait été retiré avant son arrivée, découvrant des planches de bois couvertes d’éclaboussures provenant de certaines des célèbres peintures coulées de Pollock – « Brume de lavande : numéro 1, 1950 » ; « Rythme d’automne : numéro 30, 1950 » ” ; « Convergence : numéro 10, 1952 » et « Blue Poles : numéro 11, 1952 », pour n’en nommer que quelques-uns. C’est sous la direction d’Harrison que la propriété a été transformée. Grâce à ses efforts, le musée, géré par l’organisation privée à but non lucratif La Stony Brook Foundation, affiliée à l’université, a été mise aux normes. Elle a obtenu une subvention Save America’s Treasures, puis a obtenu une dotation en 2012, lorsqu’un objectif de collecte de fonds du gala annuel Stars of Stony Brook a été atteint, puis égalé, par le Fondation Pollock-Krasner.

« Préservé l’authenticité »

En 2021, le musée a reçu le Silver Telly Award, récompensant une visite en réalité virtuelle permettant aux visiteurs d’imaginer des toiles célèbres en place parmi les éclaboussures où elles ont été créées.

“Le musée venait tout juste de commencer quand Helen a pris la relève”, a déclaré Bobbi Coller, présidente du comité consultatif de la Pollock-Krasner House and Study Center. « Non seulement elle l’a établi, mais elle en a préservé l’authenticité. Non seulement il y a des débordements sur le sol où Pollock a créé son œuvre, mais il y a aussi des débordements sur les murs où Krasner a peint ses œuvres. Lors d’une rénovation, Helen s’est assurée de conserver les bardeaux d’origine pour les réinstaller.

« Il y a les chéquiers que Pollock et Krasner utilisaient pour payer leurs factures. Il y a les meubles, les livres sur les étagères, les disques qu’ils écoutaient… Helen a compris l’importance de préserver tout cela et parce qu’elle l’a fait, quand vous venez au musée, vous avez l’impression d’être transporté à l’époque où Jackson Pollock et Lee Krasner y vivaient. .»

Bien que son successeur n’ait pas été nommé, Stony Brook a annoncé une bourse de recherche annuelle de trois mois pour étudier l’expressionnisme abstrait en l’honneur d’Harrison.

En nettoyant récemment son bureau, Harrison, auteur de livres de non-fiction tels que « Hamptons Bohemia », « The Jackson Pollock Box » et « Guild Hall for All », a trouvé des photos prises par son mari artiste, Roy Nicholson, lors de son premier jour à la Maison Pollock-Krasner : 1er mars 1990.

«Je les avais complètement oubliés», dit-elle. « Il y avait un pied de neige au sol et je ne pouvais pas croire à quel point les choses avaient changé… Ou combien j’en avais. »