S’occuper de trois tout-petits en lock-out n’est pas une tâche facile comme le savent Helen Glover et Steve Backshall.

Avec très peu de sommeil et personne pour garder les enfants, le couple admet que leur épuisement a été difficile.

«Je ne sais pas comment Helen le fait», déclare le défenseur de l’environnement et présentateur de télévision Steve 47. «Je dors moins que jamais, mais je ne peux pas me plaindre parce que j’en ai au moins trois fois plus qu’Helen. «

Helen, 34 ans, ajoute: «Il arrive à 3 heures du matin et tous les enfants sont complètement chargés, donc c’est délicat. Vous avez une nuit difficile comme celle-là et vous ne pouvez pas voir un voisin le lendemain et dire: «tiens le bébé».







(Image: Mirrorpix)



«Vous ne pouvez pas voir un ami pour vous l’enlever pendant quelques heures. C’est la nature constante de celui-ci, il n’y a pas d’écart, pas d’arrêt.

Mais cela a également donné au couple une occasion rare de passer du temps avec Logan, deux ans, et les jumeaux Willow et Kit, âgés de 10 mois, chez eux dans le Berkshire.

L’année a été riche en premières, ce que Steve, qui voyage souvent pour le travail, aurait pu manquer autrement.

«Lors du premier lock-out, j’ai pu apprécier d’être papa», dit Steve.

«Chaque jour a été une étape importante; chaque jour est le premier ils disent un nouveau mot, frappent dans leurs mains, se lèvent

sans aide ou commencez à vous faire des blagues.

«Cela dure aussi. C’est le dernier jour où ils gargouillent et secouent la tête à chaque fois qu’ils sont excités, c’est le dernier jour où ils soufflent des framboises tout le temps.









La routine de verrouillage du couple est un monde loin de là où ils étaient il y a un an, présentant pour la première fois les Animal Hero Awards sur scène dans une pièce pleine de gens – et de leurs animaux de compagnie.

Ils reviendront cette année pour une cérémonie qui sera diffusée en direct sur Facebook demain pour honorer les animaux les plus courageux de Grande-Bretagne et les personnes qui se battent pour eux. Le couple, tous deux membres du jury, a déclaré que les récompenses ne pouvaient pas arriver à un meilleur moment.

Steve déclare: «Ces récompenses sont particulièrement prémonitoires. Nous sommes à une époque où nous sommes incroyablement concentrés sur les défis des êtres humains et les choses qui affectent notre monde civilisé.

«On peut avoir tendance à oublier les problèmes du monde naturel, en particulier les problèmes qui peuvent être traités par l’altruisme.» Il dit que deux gagnants se sont démarqués pour lui, les sœurs Asha et Jia Kirkpatrick, qui ont persuadé Kellogg’s de changer sa politique d’huile de palme pour aider à sauver les orangs-outans menacés par la déforestation.









Pour Helen, les gagnants qui se sont démarqués étaient les épagneuls springer Max, Paddy et Harry, qui ont aidé le propriétaire Kerry Irving à traverser la dépression, puis ont mis des sourires sur des milliers de visages pendant le verrouillage.

Steve et Helen sont passionnés par la lutte pour la planète et disent qu’avoir des enfants leur a donné une toute nouvelle perspective sur ce qui doit être fait.

«Nous sommes à un moment absolument critique pour la conservation», dit Steve.

«Je suis très inquiète que mes jeunes ne puissent pas voir les choses que j’ai vues. Cela ne sera pas là à moins que nous ne passions vraiment à la vitesse supérieure maintenant.

Helen dit: «Avoir des enfants change votre niveau de perception. Vous voyez leurs yeux innocents et vous pensez: ‘Je dois faire un meilleur travail pour vous.’ «