Helen George de Call the Midwife révèle sa séparation d’avec Jack Ashton après sept ans passés ensemble

L’actrice de CALL the Midwife Helen George et sa co-vedette Jack Ashton ont annoncé qu’ils s’étaient séparés après sept ans de relation.

Helen a partagé leur triste nouvelle dans une déclaration en ligne et a déclaré que l’ancien couple se concentrerait sur la coparentalité de leurs enfants Wren, cinq ans, et Lark, un.

Rex

La star a déclaré: « Il y a quelques mois, nous nous sommes séparés.

« Nos deux belles filles restent au centre de l’attention et je demande respectueusement la confidentialité pour ce prochain chapitre. »

La fiction s’est brouillée avec la réalité quand Helen a commencé à sortir avec sa co-star de Call the Midwife Jack Ashton, qui joue le révérend Thomas, en 2016.

Jack, 36 ans, a rejoint le drame à succès de la BBC en tant que vicaire Tom Hereward en 2014 et Helen, 38 ans, joue Trixie Franklin depuis 2012.

Les téléspectateurs ont vu le révérend Thomas de Jack proposer à Trixie – mais elle a finalement mis fin à la relation.

Les acteurs ont ensuite trouvé l’amour dans la vraie vie après avoir tourné le spécial de Noël 2016 de l’émission en Afrique du Sud, et ont accueilli leurs deux filles en 2017 et 2021.

Helen a parlé de ce qui les a liés après la naissance de son deuxième enfant et a déclaré: «Vous êtes sur le plateau pendant longtemps chaque jour et vous ne voyez pas beaucoup d’autres personnes.

« Nous sommes des personnes partageant les mêmes idées qui comprennent l’industrie, la carrière et les longues heures. »

Cependant, une source a déclaré au Mirror qu’ils s’étaient récemment séparés.

Ils ont déclaré: «La décision d’Helen et Jack de mettre fin à leur relation a été à l’amiable et personne d’autre n’est impliqué.

«Ils viennent de se séparer en tant que couple. Jusqu’à présent, seuls leurs amis les plus proches et leur famille savaient ce qui se passait, mais ces dernières semaines, cela a été partagé plus largement.

Helen était auparavant mariée à l’acteur Oliver Boot, qu’elle a rencontré sur le tournage de Hotel Babylon en décembre 2012.

En août 2015, le couple a confirmé leur séparation.

Helen a obtenu son premier rôle d’actrice deux semaines seulement après avoir obtenu son diplôme dans la pièce à succès The Woman in White.

Elle a également été choriste lors de la tournée d’Elton John, se produisant à la Wembley Arena et au Royal Albert Hall.

En 2016, elle a joué dans le clip de la couverture de Birdy de 1901.

Helen a participé à la 13e série de Strictly Come Dancing et a été associée au danseur professionnel Aljaz Skorjanec.

Elle a toujours obtenu d’excellents résultats auprès des juges, mais s’est classée sixième au classement général – après avoir perdu le vote du public.

En 2022, elle a joué dans le drame ITV DI Ray.

Bbc