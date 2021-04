LA dernière série de Call The Midwife s’est terminée par un appel passionné à s’occuper du NHS.

Maintenant, la star Helen George a renouvelé ces demandes après que des travailleurs des services de santé assiégés se soient battus contre Covid en première ligne pour une petite récompense.

L’infirmière d’Helen, Trixie Franklin, a prononcé un discours sincère devant les politiciens de la série en février de l’année dernière, appelant à la reconnaissance et au soutien des soins médicaux dispensés par le couvent d’infirmières fictif de Nonnatus House.

Après la pandémie, Helen et la créatrice de l’émission Heidi Thomas pensent que les scènes, diffusées un mois avant le premier verrouillage, ont une signification supplémentaire.

Helen a déclaré: «Cela a été filmé bien avant Covid, mais nous voici toutes ces années plus tard avec un combat similaire en cours.

«Cette masse d’infirmières et de soignants assis en face d’un banc d’hommes en costume, cela semble être un parallèle pertinent avec le gouvernement et le NHS pour le moment.

«Call The Midwife nous fait comprendre que nous tournons en rond, progressant parfois et parfois non.»

Heidi a ajouté lors d’une célébration de la Royal Television Society pour marquer la dixième série de l’émission, qui commence dimanche: «À quel point les gens doivent-ils se battre pour être reconnus?

«Cela me donne envie de crier et de frapper le tambour. Call The Midwife dit: «Ces soins sont fournis au plus grand nombre par quelques-uns» et ceux-ci y mettent beaucoup d’eux-mêmes à grands frais.

«Les infirmières et nos soignants sont tout simplement extraordinaires.

«J’ai un certain nombre d’infirmières dans ma propre famille et quand vous voyez les conséquences de la pandémie sur leur santé mentale et physique, je ne peux pas croire qu’elles ne reçoivent pas plus de reconnaissance et de soutien.»

Call The Midwife nous fait comprendre que nous tournons en rond, progressant parfois et parfois non.

Helen George

Avant le début de la dixième série, Helen a également salué l’équipe en grande partie féminine de l’émission, ajoutant: «Pendant un certain temps, on a vu que les femmes à la télévision ne pouvaient pas survivre sans une sorte de combat de chats, et nous en sommes là, la preuve vivante que les femmes peuvent être avec des femmes et cela peut être un environnement favorable qui apporte de l’amour dans votre vie. »

DM moi? Non toi Maya non

NEW Celebrity Juice, habituée de Maya Jama, devrait être capable de gérer Keith Lemon après avoir repoussé des musiciens effrayants sur les réseaux sociaux.

Le présentateur et DJ a révélé: «J’aime la musique, donc je posterai des chansons et j’étiquetai l’artiste. Et parfois, ce sera comme «Yo, hey bébé».

«Et je me dis: ‘Je vais devoir vous laisser non lu car je veux juste être fan. J’appréciais juste votre musique – ne la gâchez pas pour moi ».

La 25e série de Celebrity Juice, qui a débuté jeudi sur ITV2, présente Maya en tant que panéliste aux côtés des capitaines d’équipe Emily Atack et Laura Whitmore.

Elle succède également à Stacey Dooley en tant qu’animatrice du concours de maquillage Glow Up, qui démarre sur BBC Three la semaine prochaine. Priez pour ses DM.