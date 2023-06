Helen Flanagan va sans soutien-gorge pour montrer les résultats d’un travail de seins secret en Grèce après avoir été honteuse de sa mère

HELEN Flanagan a montré les résultats de son travail sur les seins dans une tenue aux gros seins pendant ses vacances à Mykonos.

L’ancienne star de Coronation Street – qui est passée sous le couteau pour modifier sa poitrine en janvier – avait l’air incroyable dans un haut à dos nu scintillant et une jupe assortie.

Instagram

@modaminx

Helen a flashé son underboob dans la tenue sexy alors qu’elle savourait un repas en plein air.

La star de I’m A Celeb portait ses mèches blondes en vagues lâches et a opté pour un visage complet de maquillage bronzé.

L’actrice a récemment montré les résultats de son nouveau travail de boob alors qu’elle bénissait ses abonnés Instagram avec un clip d’elle en maillot de bain rose bébé.

Elle a bouclé ses mèches blondes et opté pour un maquillage bronzé qui a mis en valeur ses traits naturels.

Helen a terminé le look avec une couverture rose assortie et des coins nude.

Le mois dernier, la star de la télévision a stupéfié les fans dans le même bikini pendant ses vacances ensoleillées.

Plus tôt cette année, Helen a raconté comment l’opération – à la clinique Pall Mall de Manchester – visait à se sentir «plus confiante».

L’ex-star du savon a déclaré sur ses histoires Instagram: « C’est juste quelque chose que j’ai fait pour moi-même, je voulais vraiment le faire pour ma confiance.

« J’étais vraiment nerveux à l’idée de partager cela. Évidemment, je suis pour la confiance en mon corps et pour le soutien aux autres femmes, mais je soutiens les femmes dans tous les choix qu’elles ont décidé de faire.

« Je pense que si quelque chose vous dérange vraiment, alors je pense, vous savez, que c’est une bonne chose de faire quelque chose à ce sujet. »

La star a eu honte la semaine dernière après avoir partagé un message sur son fils Charlie faisant des crises de colère.

Elle a dit qu’elle avait du mal à prendre des photos avec son adorable enfant de deux ans, alors qu’elle tentait de planter des baisers sur sa joue et de le câliner.

Parallèlement au message, elle a écrit: « Les crises de colère de Charlie aujourd’hui étaient hors de l’échelle, essayant de prendre des photos avec mon enfant de deux ans. »

Mais certains fans n’ont pas tardé à blâmer Helen pour avoir causé les explosions, la qualifiant de « dominatrice » et ont critiqué son « style parental ».

Un adepte en colère a commenté: «Vous êtes la raison pour laquelle il a des crises de colère, Helen, tout comme Delilah a des crises de colère.

«Vous êtes tellement autoritaire et dans leur visage tout le temps. Je parie qu’ils n’ont pas de crises comme ça quand ils sont avec Scott et sa mère ?

« Tu as dit avant que Delilah ne te laisserait pas sortir des yeux et DOIT coucher avec toi, qu’a-t-elle fait en vacances avec Scott quand tu n’étais pas là ?

« Vous utilisez vos enfants pour dissimuler vos propres insécurités et leur donner constamment envie de vous et les transformer en marmots nécessiteux. Vous regretterez votre style parental quand ils seront plus âgés.

Un autre a posté : « Avez-vous déjà pensé qu’ils ne veulent pas de photos et de bisous tout le temps. Je n’ai jamais connu personne pour demander à ses enfants baiser après baiser ???

Hjgflanagan