Helen Flanagan a taquiné ses plans pour un mariage de Noël avec son petit ami Scott Sinclair et a fait allusion à un retour à Coronation Street après la naissance de son troisième bébé.

L’ancienne actrice de Cobbles, 30 ans, attend actuellement son troisième enfant avec son fiancé footballeur, qui l’a proposé en juin dernier lors d’un voyage en famille à Disneyland Paris.

Le couple devait se marier plus tôt cette année, mais la pandémie de coronavirus a mis leurs plans en suspens.

Mais la bombe brune ne laisse pas le retard du COVID-19 l’empêcher d’avoir ses noces de rêve.

Elle a taquiné un mariage festif l’année prochaine dans une nouvelle interview, racontant comment elle «adorerait avoir un mariage de Noël».









Elle a déclaré au magazine Closer: «Nous sommes un couple depuis que nous avons 19 ans, nous sommes donc prêts à nous marier.

«Bien que nous ayons des enfants et que nous soyons ensemble depuis si longtemps, nous nous sentons déjà mariés.

« Nous allions nous marier cette année et ma petite sœur va se marier l’été prochain, donc peut-être l’année prochaine pour nous aussi. »

Helen est devenue célèbre sur Corrie dans le rôle de Rosie Webster, mais n’est pas apparue dans la série depuis juin 2018 lorsqu’elle est partie pour se concentrer sur le fait d’être maman.









Elle et Scott partagent déjà Matilda, cinq ans, et Delilah, deux ans, et attendent actuellement un troisième ajout à leur progéniture.

Mais l’actrice a laissé entendre qu’elle pourrait être prête à faire un retour sur le feuilleton après l’arrivée de son petit.

Helen a taquiné: «J’ai une solide éthique de travail, je suis vraiment une maman qui travaille.







(Image: DIGITAL / EROTEME.CO.UK)



«J’adorerais retourner à Corrie, mais mes enfants passent toujours en premier, alors je vais voir comment ça marche.»

L’ancienne star de Cobbles n’a pas eu le moment le plus facile de ces derniers temps car elle a lutté contre des symptômes graves tout au long de sa troisième grossesse.

Helen souffre d’hyperémèse, un symptôme de grossesse qui provoque des nausées, des vomissements, une déshydratation et une perte de poids extrêmes, mais a récemment révélé qu’elle se sentait beaucoup mieux après des mois de malaise.