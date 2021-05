Helen Flanagan taquine le retour épique de Coronation Street après que les discussions avec les patrons du savon aient pris une tournure TRÈS inattendue

HELEN Flanagan a taquiné un retour épique de Coronation Street après avoir discuté avec des chefs de savon qui a pris une tournure TRÈS inattendue.

La jeune femme de 30 ans – qui a joué Rosie Webster sur le feuilleton ITV pendant 18 ans – a expliqué si elle reviendrait un jour aux Cobbles à l’avenir sur Loose Women hier.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

instagram.com/hjgflanagan

Helen Flanagan a fait allusion à un retour épique à Coronation Street[/caption]

Helen était une habituée de la série de 2000 à 2012, puis elle a repris son rôle en 2017 pendant un an.

Elle a ensuite joué sa dernière scène en 2018, puis est partie en congé de maternité.

La star du feuilleton – qui est la mère de Matilda, cinq ans, Delilah, deux ans et le nouveau-né Charlie – a admis au cours de son segment de l’émission qu’elle prévoyait de rentrer à un moment donné, mais est ensuite tombée à nouveau enceinte.

Elle a dit aux hôtes d’avoir dit aux hôtes Ruth Langsford, Janet Street Porter, Coleen Nolan et Brenda Edwards: «C’est vraiment drôle parce que dès que mon fiancé est revenu à Preston, pour jouer pour Pretson, j’étais en pourparlers avec Corrie pour revenir.

Rex

La star du savon est apparue dans l’émission avec bébé Charlie hier[/caption]





Caractéristiques de Rex

Helen a admis qu’elle adorerait retourner à Corrie un jour[/caption]

«Puis j’ai découvert que j’étais enceinte quelques jours plus tard. Et je devais dire lors de ma rencontre que j’étais enceinte!

«Alors j’allais y retourner, je me sens enceinte de Charlie… mais c’est la meilleure chose qui soit.»

Ruth a ensuite demandé si elle aimerait y retourner quand ses enfants seraient un peu plus âgés, ce à quoi Helen a répondu: «J’adorerais y retourner, j’ai grandi dans la série et l’excitation me manque …

«Mais vos enfants ne sont jeunes que si peu de temps, je les apprécie vraiment d’être jeunes et d’être à la maison.»

instagram.com/hjgflanagan

Helen a récemment donné naissance à son troisième enfant Charlie[/caption]

ITV

Helen a joué Rosie Webster pendant 18 ans[/caption]

La maman de trois enfants a repris le rôle de Rosie Webster d’Emma Collinge en 2000.

Après 12 longues années, Helen a décidé de quitter la série pour poursuivre d’autres intérêts – et a joué dans I’m A Celebrity, Celebrity Super Spa, Holby City et Celebrity Wedding Planner.

Dans ce laps de temps, Helen a également donné naissance à son premier enfant Matilda en 2015.

En 2017, l’actrice est revenue à Corrie, mais a ensuite pris un congé de maternité après être tombée enceinte de son deuxième enfant.

Instagram Helen Flanagan Instagram_hjgflanagan_135517.jpg

Helen avec son fiancé Scott et leurs deux filles Delilah et Matilda[/caption]





Elle a donné naissance à Delilah en juin 2018.

Puis, en mars 2021, la star a accueilli son premier fils au monde, Charlie.

Helen partage sa joie avec le footballeur professionnel Scott Sinclair.

Le couple est ensemble depuis 2009 et s’est fiancé le 31 mai 2018.