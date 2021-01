Helen Flanagan dit que sa grossesse actuelle sera la dernière après avoir été complètement affaiblie par les mêmes nausées matinales extrêmes que Kate Middleton a subies.

La star de la télévision de 30 ans devrait accueillir son troisième enfant avec le futur mari Scott Sinclair en mars de cette année.

Le couple a déjà deux filles – Matilda, cinq ans et Delilah, deux ans – et attend avec impatience l’arrivée du troisième bébé dans quelques semaines.

Cependant, Helen dit que la souffrance d’hyperemesis gravidarum (HG) l’a découragée d’avoir plus d’enfants – après avoir espéré en avoir quatre auparavant.







(Image: Photographie Jessica Raphael)



HG est une complication de la grossesse qui présente des symptômes tels que des nausées sévères, des vomissements, une perte de poids, une possible déshydratation et des étourdissements possibles et une sensation de faiblesse – et affecte cinq pour cent des femmes enceintes.

Kate Middleton, duchesse de Cambridge, a également lutté contre la maladie alors qu’elle était enceinte des princes George, Louise et la princesse Charlotte.

Helen a souffert de la maladie au cours de ses deux premières grossesses, mais dit qu’elle en a été bien pire alors qu’elle était enceinte du bébé numéro trois.









Elle a déclaré au magazine Fabulous: «J’ai toujours voulu vraiment quatre enfants, mais après l’hyperémèse cette fois, je ne pourrais plus jamais la traverser. Donc, la décision d’avoir plus d’enfants après celui-ci m’a vraiment été retirée.

«C’est drôle, j’ai toujours pensé que si je savais que je portais mon dernier bébé, je me sentirais vraiment triste à ce sujet, mais à cause de ce qui s’est passé, je ne le vois pas comme ça. Je vois cela comme une décision positive et je suis complètement satisfait. »

Helen a été obligée de retourner vivre avec ses parents pendant trois mois pour obtenir de l’aide pour s’occuper de ses deux filles, car elle était tellement liée au lit par la condition et le footballeur Scott a été envoyé au travail.







(Image: PA)



L’ancienne star de Coronation Street a expliqué: «Cela a commencé dès que j’ai découvert que j’étais enceinte et que j’étais dans et hors de l’hôpital où ils me donnaient des injections anti-maladie. Je n’ai pas pu m’occuper des filles parce que je ne pouvais littéralement pas lever la tête de l’oreiller. J’étais constamment malade et je ne pouvais rien retenir.

« Je ne pouvais même pas allumer les lumières parce qu’elles me donnaient le vertige. Je ne pouvais pas regarder de films ou la télévision pour essayer de me détourner de mon esprit et aucun médicament n’a fonctionné. Avec Delilah, j’ai pris des médicaments pendant sept mois, mais cette fois, c’était comme si j’étais immunisé contre ça.

«C’est vraiment dommage, car lorsque vous vous sentez si mal, vous oubliez en fait que vous êtes enceinte. Je devais continuer à me rappeler que j’allais avoir un bébé et que ça allait être merveilleux, mais j’ai trouvé ça si difficile mentalement d’être alité pendant si longtemps. «

Helen a dit qu’elle éprouve maintenant des nausées matinales «normales» auxquelles elle est capable de faire face et de poursuivre sa journée normale.

Cependant, à son pire point, elle se retrouvait constamment à vomir.

Pendant ce temps, la star a également fait le point sur ses noces prévues avec Scott – émission avec laquelle elle est sortie depuis l’âge de 19 ans et est fiancée depuis mai 2018.

Après avoir reporté leur grand jour l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus en cours, Helen a révélé qu’elle ne s’attendait pas à nouer le nœud à l’année prochaine, car les verrouillages continuent d’être en place pendant que le processus de vaccination est en cours.