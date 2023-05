Helen Flanagan s’apprête à gagner 500 000 £ après seulement deux semaines dans la jungle I’m A Celeb

HELEN Flanagan pourrait gagner jusqu’à 500 000 £ après son passage de deux semaines sur I’m A Celebrity.

La femme de 32 ans a été choisie pour participer à la version « all stars » en Afrique du Sud et a impressionné les téléspectateurs par sa maturité au cours de la dernière décennie.

Bien qu’elle n’ait pas atteint la finale, Helen est sur le point de tirer sérieusement profit de son retour à la télévision aux heures de grande écoute et ses offres déjà lucratives continueront probablement de croître.

Will Hobson, directeur des relations publiques chez Rise at Seven, a déclaré: « Je suis une célébrité est une émission connue pour renforcer le profil des célébrités, c’est une émission grand public qui attire des millions de téléspectateurs chaque nuit.

«Après la série, les célébrités les plus populaires telles que Helen Flannagan peuvent être configurées pour gagner entre 250 et 500 000 £ supplémentaires. Cela peut provenir d’accords et de recommandations sur les réseaux sociaux.

« Helen devient plus visible sur TikTok, ce qui est définitivement stratégique pour s’assurer qu’elle reste pertinente après l’émission.

« Mon conseil serait de maximiser les revenus alors que la popularité de l’émission est encore élevée juste après. Tenez-vous en aux marques et aux partenariats qui sonnent fidèlement à votre marque. »

Maman de trois enfants, Helen est surtout connue pour jouer Rosie Webster sur Coronation Street, mais ces dernières années, elle est devenue une influenceuse.

Elle travaille souvent avec des marques telles que Ann Summers, Primark et Revamp Professional.

Elle a récemment lancé sa propre collection avec les maillots de bain Moda Minx.

La nouvelle star célibataire – qui s’est récemment séparée de son fiancé Scott Sinclair – a déclaré que I’m A Celeb arrivait au bon moment pour elle.

Elle a expliqué: « C’était une bonne distraction, j’ai essayé de me lancer dans le travail et j’ai l’impression d’être à une étape de ma vie maintenant où je me demande ‘que veut Helen?’ – pas maman Helen, qu’est-ce que je veux vraiment faire ?

« Je suis à ce stade agréable où je pourrais me retrouver un peu à nouveau. »

Helen a de nouveau été un énorme succès dans la série

Elle a déjà un certain nombre d'offres lucratives en cours