Helen Flanagan, sans maquillage, montre sa main sans anneau après la soirée d’Halloween

MAQUILLAGE gratuit Helen Flanagan a montré sa main sans anneau après une soirée d’Halloween.

Cela vient après que The Sun a révélé en exclusivité que la star de Coronation Street s’est séparée de son fiancé footballeur Scott Sinclair après 13 ans ensemble la semaine dernière.

Helen Flanagan, sans maquillage, a montré sa main sans anneau après la soirée d'Halloween

La star était tout sourire alors qu'elle profitait d'une soirée

Helen avait l'air incroyable la nuit dernière en tant que diable

Hier soir, Helen, 32 ans, avait l’air de bonne humeur déguisée en diable.

Elle a partagé une vidéo avec un copain qui rigolait ensemble alors qu’ils marchaient dans la rue.

L’actrice a tout mis en œuvre avec une robe rouge moulante, un rouge à lèvres assorti et de fausses cornes attachées à son front.

Ce matin, elle s’est rendue sur son histoire Instagram pour avouer qu’elle avait l’impression de ne jamais pouvoir “lâcher correctement ses cheveux” lors d’une soirée à cause de ses enfants.

Helen – qui est maman de Delilah, quatre ans, Matilda, sept ans et Charlie, un – a déclaré: «Je me suis levé tôt ce matin.

«Je ne peux jamais sortir en soirée et me laisser tomber correctement les cheveux juste parce que les enfants ont des choses le matin, des activités et tout le reste, mais c’était quand même agréable de sortir pour Halloween hier.

“Je ne peux jamais me saouler parce que je dois toujours me lever pour les enfants.”

Helen rayonnait lorsqu’elle a été photographiée lors de la soirée à Manchester après qu’il a été révélé la semaine dernière qu’elle et le footballeur Scott s’étaient séparés après 13 ans ensemble.





L’actrice – qui jouait Rosie Webster dans Coronation Street – a retiré sa bague de fiançailles le mois dernier.

Helen et le footballeur des Bristol Rovers, Scott, ont commencé à se fréquenter en 2009.

Ils se sont fiancés en 2018.

Une source a déclaré: “Helen a retiré sa bague de fiançailles et a dit à ses proches qu’elle n’était plus avec Scott.

“Ils ont traversé une période difficile cet été et après son retour d’Afrique du Sud, leur relation a pris fin.

“Helen et Scott se sont engagés à coparentalité leurs enfants, même s’ils ne sont plus en couple.”

Helen photographiée avec Scott

Helen et ses trois enfants Charlie, Matilda et Delilah