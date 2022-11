Helen Flanagan s’adresse au fiancé Scott Sinclair dans un message doux après une séparation de choc

HELEN Flanagan a montré à quel point elle est toujours proche de l’ex Scott Sinclair en lui taguant un message.

L’ancienne star de Corrie, 32 ans, a partagé une photo de leur fille Matilda, sept ans, avant de se rendre au théâtre, ressemblant à une “princesse”.

Helen Flanagan a tagué Scott dans un article sur leur fille[/caption]

À côté de l’image de la jeune fille portant un manteau rose et un béret, Helen a écrit: “Madame belle au théâtre.”

Elle a ajouté une étiquette pour Scott à côté d’un cœur d’amour dans un geste touchant.

Helen et Scott, 33 ans, qui ont commencé à se fréquenter en 2009, sont les parents de Matilda et de Delilah, un fils de quatre et un ans, Charlie.

Le mois dernier, ils ont choqué les fans lorsque The Sun a révélé qu’ils s’étaient séparés après 13 ans ensemble.

Une source nous a dit à l’époque : « Helen a retiré sa bague de fiançailles et a dit à ses proches qu’elle n’était plus avec Scott.

“Ils ont traversé une période difficile cet été et après son retour d’Afrique du Sud, leur relation a pris fin.

“Helen et Scott se sont engagés à coparentalité leurs enfants, même s’ils ne sont plus en couple.”

En mai, elle a révélé que le couple n’avait pas partagé de lit depuis sept ans, Helen ayant choisi de dormir avec ses enfants.

La carrière du couple a également conduit à des périodes de séparation.





La source a déclaré: “Helen a chassé Scott de leur lit conjugal il y a longtemps parce qu’elle dort avec leurs enfants.

“Naturellement, cela a mis à rude épreuve leur relation au fil des ans.”

Lorsqu’on lui a demandé comment elle s’était sentie à la suite de sa séparation, elle a répondu : “Bien ! La vie est belle!”

Elle et Scott se sont fiancés en 2018 et devaient se marier en 2024.