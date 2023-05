Helen Flanagan rompt son silence sur sa séparation avec Scott Sinclair et comment ils surmontent si bien le défi de la coparentalité

HELEN Flanagan a parlé pour la première fois de jongler avec la maternité et la coparentalité après sa séparation d’avec Scott Sinclair, en disant: « Je ne suis pas une superfemme ». Parfois, en tant que mère, vous ne pouvez pas gagner, mais nous faisons de notre mieux.

Dans une interview franche avec le Sun pour lancer NickWatch, la star sud-africaine de I’m A Celebrity a parlé de la vie de sa famille après sa séparation choc l’année dernière.

Helen, 32 ans, qui partage les adorables enfants Matilda, huit ans, Delilah, cinq ans, et Charlie, deux ans avec le footballeur des Bristol Rovers Scott, 34 ans, a déclaré de manière rafraîchissante que la coparentalité était « assez sans drame ».

Helen, qui est devenue célèbre sur Coronation Street, a déclaré: «Je suis coparentale avec Scott. Nous étions ensemble depuis longtemps. Il vit donc avec sa mère à Bristol et je vis à Manchester avec les enfants. Je m’entends très bien avec la mère de Scott.

« J’étais avec Scott entre 19 et 31 ans, c’est pourquoi je m’entends si bien avec sa mère. Donc, honnêtement, cela me rend la vie si facile parce que nous traînons ensemble. C’est vraiment sympa. C’est assez sans drame car je m’entends très bien avec elle.

« Les enfants voient leur père tout le temps, ils voient beaucoup leur grand-mère. Nous sommes toujours à Birmingham pour rencontrer les enfants à mi-chemin.

« Les enfants passent aussi un moment incroyable quand ils sont avec moi. J’ai un ami qui m’aide, car évidemment je travaille aussi. Je travaille presque tous les jours donc j’ai une amie qui vient m’aider car bon je ne suis pas une superwoman. Nous faisons des choses de maman, les enfants ont tous des activités différentes aussi. Puis quand ils vont chez leur papa, ils passent un bon moment avec lui. En fait, ils viennent d’être à Dubaï pour une semaine avec leur père et ont passé un très bon moment.

« Alors je les ai manqués quand ils étaient absents, mais ça a été un choc pour mon système quand ils sont revenus. «

Helen a également parlé franchement de la culpabilité de la mère et de l’équilibre entre la maternité et le travail.

Elle a déclaré: «En tant que femmes, je ne pense pas que nous puissions jamais gagner. J’ai des amis qui ne travaillent pas du tout, restez à la maison.

« Ensuite, ils se sentent mal de ne pas travailler. Ensuite, j’ai des amis qui travaillent tout le temps et ils se sentent coupables parce qu’ils travaillent tout le temps. J’ai juste l’impression qu’en tant que femme, on ne peut jamais gagner. J’ai l’impression que plus tu es heureuse en tant que mère, mieux c’est pour ton enfant.

Pendant ce temps, Helen a taquiné un retour à Coronation Street – alors qu’elle révélait qu’elle était de retour pour auditionner pour plus de rôles.

Dans une conversation avec The Sun pour lancer Nickwatch, elle a déclaré : « J’adorerais absolument retourner à Corrie à un moment donné. C’est juste le moment. «Vous savez, si vous êtes une mère, cela passe par des choses avec les enfants. Je veux vraiment le faire à un moment donné.

Helen a discuté de l’importance de la sécurité en ligne et hors ligne et de la possibilité de suivre votre enfant lorsque vous n’êtes pas avec lui en utilisant le Nickwatch.

Elle a déclaré: « J’ai collaboré avec Nickwatch et mes enfants les adorent. Mes petites filles de 5 et 8 ans en sont obsédées.

Ils veulent aller sur TikTok mais je me dis: « Non », tu es beaucoup trop jeune. Alors que c’est cool, parce qu’il y a des jeux à faire pour eux, et c’est sans réseaux sociaux, ce qui est important quand on a de jeunes enfants. Je ne pense pas que ce soit sain pour eux d’avoir les réseaux sociaux trop jeunes. Il y a aussi un tracker qui est vraiment cool, donc ça vous donne la tranquillité d’esprit en tant que parent.

La NickWatch, une nouvelle montre intelligente connectée pour les enfants âgés de 6 à 9 ans, avec suivi GPS intégré et une multitude de jeux et de tâches interactifs inspirés de Nickelodeon pour les enfants, est disponible à l’achat dès maintenant sur www.nickwatch.com avec l’application Caretaker liée téléchargeable sur tous les App stores.

