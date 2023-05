Helen Flanagan révèle ses énormes projets de retour à la télévision alors qu’elle fait allusion à un rôle dans le hit de Netflix – et revient à Corrie

HELEN Flanagan a taquiné un retour sensationnel à Corrie après son incroyable retour à la télévision sur I’m A Celeb.

La légende de Coronation Street, qui a joué Rosie Webster de 2000 à 2017, a tout révélé en lançant l’épopée Nickwatch.

TVI

Helen a parlé de son retour à la télévision après avoir épaté les fans de I’m A Celeb[/caption] Hélène Flanagan

L’ancienne star de Corrie a taquiné un retour au feuilleton à succès en parlant de la fabuleuse nouvelle Nickwatch que ses adorables filles Matilda et Delilah adorent[/caption]

Helen, 32 ans, a épaté la nation en faisant un retour à I’m A Celeb… Afrique du Sud et a stupéfié les fans en faisant un demi-tour complet depuis son premier passage et en brisant ses défis audacieux dans l’émission à succès d’ITV.

Maintenant, la maman adorée de trois enfants, qui a quitté Corrie en 2017 pour se concentrer sur le fait d’être maman, auditionne déjà pour des spectacles pour un retour magnifique.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, l’actrice a déclaré: « J’aimerais absolument retourner à Corrie à un moment donné.

« C’est juste une question de timing. Tu sais si tu es une maman, ça passe par les choses avec les enfants. Je veux vraiment le faire à un moment donné.

Les fans seront ravis qu’Helen ait déjà lancé le bal sur quelques projets.

Elle a déclaré: «Je passe une audition en ce moment. J’ai de belles auditions et ce que vous avez. J’aimerais vraiment faire du théâtre. C’est quelque chose que je voulais faire depuis des lustres mais je n’y arrive pas.

« J’adore Bridgerton. J’aimerais faire une série Netflix. À 100 %, j’adorerais faire quelque chose comme ça.

Parlant de son retour sur I’m A Celeb, elle a déclaré : « J’avais vraiment l’impression d’avoir quelque chose à prouver. Je ne voulais pas être pathétique et nul lors des procès.

« Je voulais tenter le coup. J’avais ma petite fille qui m’encourageait. Je ne pouvais pas ne pas le faire car elle aurait été vidé à la maison, donc j’avais toute cette motivation. Tu grandis tellement en 10 ans et tu grandis tellement que ça te rend juste plus fort.

« Qu’est-ce qui m’a rendu dur ? Tout est dans votre esprit, surmonter les peurs, alors j’ai travaillé sur la pleine conscience, rationaliser vos peurs, ce genre de choses vraiment. J’ai une énorme phobie de la taille et j’ai fini par faire le test de taille le plus élevé qu’il y ait eu sur I’m A Celeb.

« Vous vous sentez tellement bien dans votre peau après. »

Helen était ravie de s’associer à Nickwatch pour le lancement de leur nouveau smartphone que ses filles Matilda et Delilah adorent.

Cela est venu alors qu’une nouvelle étude révélait que des parents avaient admis avoir perdu leur enfant cinq fois avant l’âge de 10 ans.

Helen a discuté de l’importance de la sécurité en ligne et hors ligne et de la possibilité de suivre votre enfant lorsque vous n’êtes pas avec lui en utilisant le Nickwatch.

Elle a déclaré: « J’ai collaboré avec Nickwatch et mes enfants les adorent. Mes petites filles de 5 et 8 ans en sont obsédées.

Ils veulent aller sur TikTok mais je me dis: « Non », tu es beaucoup trop jeune. Alors que c’est cool, parce qu’il y a des jeux à faire pour eux, et c’est sans réseaux sociaux, ce qui est important quand on a de jeunes enfants. Je ne pense pas que ce soit sain pour eux d’avoir les réseaux sociaux trop jeunes. Il y a aussi un tracker qui est vraiment cool, donc ça vous donne la tranquillité d’esprit en tant que parent.

La NickWatch, une nouvelle montre intelligente connectée pour les enfants âgés de 6 à 9 ans, avec suivi GPS intégré et une multitude de jeux et de tâches interactifs inspirés de Nickelodeon pour les enfants, est disponible à l’achat dès maintenant sur www.nickwatch.com avec l’application Caretaker liée téléchargeable sur tous les App stores.

Rex

Instagram

Helen a été un hit sur I’m A Celeb et s’est fait des amis pour la vie[/caption] Instagram

Helen est une mère adorée de ses enfants Matilda, Delilah et Charlie qu’elle partage avec son ex Scott Sinclair[/caption]