Helen Flanagan révèle qu’elle souffre toujours après un travail secret sur les seins alors qu’elle pose pour un cliché sans maquillage

HELEN Flanagan a déclaré qu’elle souffrait toujours après son travail secret sur les seins au début du mois.

La star de Coronation Street a révélé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour renforcer sa confiance.

Instagram

Elle est allée sur Instagram pour partager plus de détails sur son rétablissement post-opératoire avec les fans, après avoir avoué qu’elle ne pouvait pas encore porter son fils.

Helen, 32 ans, a partagé: «Je suis juste allé faire l’épicerie. Je me sentais bien ce matin, et je n’ai pas l’habitude de me promener évidemment, puis ils ont commencé à avoir mal.

“Je viens de rentrer à la maison maintenant et j’essaie de me détendre et de rattraper mes e-mails.”

Helen a admis qu’elle se sentait “nerveuse” de documenter son opération, mais a déclaré aux fans qu’elle avait décidé de faire un lifting pour améliorer sa confiance.

La star du feuilleton était malheureusement réticente à partager en raison de commentaires négatifs dans le passé.

Helen a déclaré: “J’aime partager ma vie ici, j’aime être aussi honnête que possible. J’étais nerveuse parce que les gens peuvent être méchants.

“Je suis vraiment pour vous, soutenir d’autres femmes dans les choix qu’elles décident de faire et soutenir d’autres femmes.”

Helen partage ses trois enfants Matilda, sept ans, Delilah, quatre et Charlie, 18 mois, avec son ex-fiancé Scott Sinclair.

Helen a mis fin à sa relation de 13 ans avec Scott en octobre dernier.

Cela survient alors qu’un nombre record de femmes souffrent de douleurs après avoir eu de faux implants mammaires.

Katie Price a également révélé son dernier travail sur les seins, un expert avertissant maintenant que son opération pourrait mettre la mère en danger.