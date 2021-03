Helen Flanagan ressemblait à une maman fière lorsqu’elle partageait la première photo avec son fils nouveau-né.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 30 ans, a donné naissance à son troisième enfant avec son mari Scott Sinclair plus tôt cette semaine.

Baby Charlie est arrivé le 32e anniversaire du footballeur Scott dans le même hôpital où la mère d’Helen l’a accueillie.

Après son arrivée, Helen a été silencieuse vis-à-vis des médias sociaux, mais a fait un retour heureux aujourd’hui pour se dire comment elle s’installait dans la vie de famille de cinq personnes.

Publiant une photo d'elle à l'hôpital vêtue d'un pantalon de jogging gris décontracté et se maquillant les cheveux attachés en arrière, Helen était heureuse d'admettre qu'elle était « totalement amoureuse » de son « petit prince parfait ».







Elle a écrit: « Notre petit garçon Charlie est né jeudi le jour de l’anniversaire de Scott. J’avais deux jours de retard comme je l’étais avec Delilah. Nous sommes dans une telle bulle d’amour que nous ne pourrions pas être plus amoureux de notre beau petit garçon, nous pouvons n’arrêtez pas de le regarder. Les filles l’aiment tellement. Nous sommes absolument amoureux de notre parfait petit prince.

«Charlie est un rêve absolu devenu réalité. Je ne pense pas avoir beaucoup dormi depuis le travail mais j’ai l’impression que son petit visage me manque quand je dors, je n’ai pas été capable de le coucher ou d’arrêter de l’embrasser et de le câliner, il est tellement aimé.

« Merci pour tous vos charmants messages », a-t-elle ajouté à ses abonnés.













Dans son prochain post, Helen a parlé des détails de son travail.

À côté d’un selfie en noir et blanc pris juste après avoir accueilli son garçon, Helen a rappelé: «L’un de mes moments les plus fiers est de donner naissance à Charlie.

À côté d'un selfie en noir et blanc pris juste après avoir accueilli son garçon, Helen a rappelé: «L'un de mes moments les plus fiers est de donner naissance à Charlie.

«J'ai eu tellement de chance d'avoir la plus belle sage-femme qui s'occupait de moi ce jour-là et Scott et moi lui sommes très reconnaissants pour l'accouchement en toute sécurité de notre garçon. Elle était incroyable et a tenu ma main avec Scott à travers. Je voulais une naissance dans l'eau comme J'ai eu avec Delilah. La naissance de Delilah a été si rapide, seulement deux heures et vraiment simple. J'ai dû avoir mes eaux rompues avec Charlie cependant et il a fait caca.









« Alors j’ai accouché sur le lit et je n’ai pas lâché mes gaz et mon air pendant une seconde, j’ai l’impression que je peux tout faire maintenant et c’était vraiment magique. Il pesait 8 lb 4,5 oz, ce qui est le mien et le plus gros bébé de Scott, nos filles étaient vraiment petites.

«C’était vraiment agréable d’avoir Charlie à l’hôpital de Bolton aussi où ma mère m’a donné naissance», a-t-elle révélé.

Avant d’accoucher, Helen a révélé que sa troisième grossesse serait la dernière.