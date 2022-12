Helen Flanagan, nouvellement célibataire, montre des abdos incroyables dans un équipement de gym serré

HELEN Flanagan a montré sa silhouette incroyable dans un ensemble noir alors qu’elle s’arrêtait pour un café d’hiver.

L’ancienne star de Coronation Street, 32 ans, nouvellement célibataire, a fait des courses dans le haut court noir moulant avec des leggings assortis.

Helen est nouvellement célibataire après s’être séparée du fiancé du footballeur Scott Sinclair cette année[/caption]

Malgré le vêtement qui clignote en abdominaux, l’actrice de Rosie Webster s’est assurée de se protéger du froid hivernal dans un manteau noir avec une bordure en fourrure rose.

Maman de trois enfants, Helen a également enfilé une paire de chaussettes blanches sous ses chaussures blanches.

Helen se tenait devant sa voiture et agrippait un café à emporter alors qu’elle posait pour son dernier selfie Instagram.

Elle a laissé échapper sa commande de café comme elle l’a écrit dans sa légende : « Moka au chocolat blanc à emporter ”

Un fan a alors jailli: “Magnifique ”

Un second a écrit : « J’ai l’air bien Helen .”

Helen et le fiancé du footballeur Scott Sinclair, 33 ans, ont mis fin à leur relation de 13 ans en octobre.

Helen – qui jouait Rosie Webster dans Coronation Street – a retiré sa bague de fiançailles en septembre.

Helen et le footballeur des Bristol Rovers, Scott, ont commencé à se fréquenter en 2009 et ont trois enfants ensemble.

Le couple est parent de Charlie, un an, Matilda, six ans, et Delilah, trois ans.

Plus tôt cette semaine, la star du savon s’est plainte que la vie était “ennuyeuse” depuis la rupture de sa relation.

Maintenant, il semble qu’elle manque peut-être une conversation d’adulte lorsqu’elle met Charlie, un an, Matilda, six ans et Delilah, trois ans, au lit.

Avec ses mèches blondes attachées et sans maquillage, Helen a partagé ses sentiments avec ses fans Instagram.

Elle s’est filmée portant un sweat à capuche noir et d’épaisses lunettes à monture noire en disant : « C’est assez ennuyeux quand les enfants vont au lit.

“J’en ai marre de regarder Netflix

“Je m’ennuie”, avant de laisser échapper un rire.”

Le mois dernier, la favorite du savon a installé son sapin de Noël pour insuffler un esprit festif prématuré dans sa maison.

Cette semaine, Helen a avoué qu’elle s’ennuyait après sa séparation d’avec son fiancé[/caption]

Helen partage trois enfants avec son ex[/caption]

L’ex-star de savon n’hésite pas à montrer sa silhouette sur sa page Instagram[/caption]