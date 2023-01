Helen Flanagan montre ses nouveaux seins dans des sous-vêtements noirs sexy alors qu’elle se rase les jambes

HELEN Flanagan a montré ses nouveaux seins tout en portant des sous-vêtements noirs sexy.

L’ancienne star de Coronation Street a donné aux fans un aperçu de ses nouveaux atouts.

Instagram

Instagram

L’actrice a dévoilé ses nouveaux seins aux fans[/caption]

Helen, 32 ans, a posé dans sa salle de bain alors qu’elle portait un soutien-gorge noir avec des sous-vêtements assortis.

L’actrice avait une jambe dans sa baignoire alors qu’elle faisait la promotion d’une entreprise de crème à raser.

Helen est passée sous le couteau plus tôt ce mois-ci avant de partager ses nouvelles sur la chirurgie avec ses abonnés sur Instagram.

Elle a raconté comment l’opération, à la clinique Pall Mall de Manchester, visait à se sentir “plus confiante” après être passée d’un E-Cup à un B-Cup, et a affirmé que ses seins étaient “affaissés”.

Helen, qui s’est séparée de son mari footballeur Scott Sinclair l’année dernière, a continué à tenir les fans informés de son rétablissement.

Elle a parlé ouvertement de sa lutte pour aller chercher son plus jeune fils, Charlie, un an, et de la douleur qu’elle a ressentie.

La semaine dernière, l’actrice de Rosie Webster a déclaré: “Je suis juste allée faire l’épicerie. Je me sentais bien ce matin, et je n’ai pas l’habitude de me promener évidemment, puis ils ont commencé à avoir mal.

“Je viens de rentrer à la maison maintenant et j’essaie de me détendre et de rattraper mes e-mails.”

La maman de trois enfants a déjà ravi ses fans en montrant ses nouveaux seins sur Instagram.

Dans une série de clichés, on pouvait la voir portant une audacieuse brassière noire à manches longues.

Elle a également dévoilé sa nouvelle salle de bain monochrome chic dans sa maison familiale.

Il se vantait d’une immense baignoire noire, de toilettes noires, d’un lavabo et d’une douche de style salle d’eau.

La pièce avait des murs en marbre blanc et des planchers en bois gris clair.

Instagram

Helen Flanagan se déshabille en sous-vêtements et affiche une silhouette incroyable pour une publicité sur la crème à raser[/caption]