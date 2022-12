Helen Flanagan montre des courbes incroyables dans une robe moulante pendant la nuit sans les enfants

HELEN Flanagan a montré ses courbes incroyables dans une robe moulante lors d’une soirée sans ses enfants.

La mère de trois enfants semblait prête à faire la fête alors qu’elle posait devant le bar et restaurant MNKY HSE à Manchester.

Grille arrière

Helen était magnifique dans la robe moulante[/caption] Grille arrière

Elle a montré ses courbes impressionnantes dans le nombre[/caption]

Helen, 32 ans, est partie pour la soirée de mercredi, tout en beauté alors qu’elle posait pour des clichés à l’extérieur de la salle.

L’ancienne actrice de Coronation Street – qui s’est séparée de son fiancé Scott Sinclair plus tôt cette année – était magnifique dans une robe moulante étincelante.

Helen, qui est surtout connue pour jouer Rosie Webster sur le feuilleton ITV, a pris une nuit de congé parental pour se diriger vers MNKY HSE.

Elle a posé à l’extérieur de la salle, montrant la robe dorée et noire, qui a été coupée à mi-mollet.

Helen a associé le look à des talons à lanières, tirant ses cheveux blonds dans un chignon élégant, alors qu’elle optait pour un maquillage glamour.

La star accessoirisée avec un sac noir et un collier simple alors qu’elle souriait largement, montrant sa silhouette incroyable.

La nouvelle star célibataire n’est pas étrangère à montrer sa silhouette impressionnante, comme la semaine dernière, elle a posé en bikini.

Elle a pris le temps de se rendre dans un spa sans ses trois enfants après sa séparation du fiancé du footballeur Scott Sinclair.

Helen et le footballeur Scott, 33 ans, ont mis fin à leur relation de 13 ans en octobre.

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2009 et prévoyait de se marier avant leur rupture, est le père de Charlie, un an, Matilda, six ans et Delilah, trois ans.

La star a récemment avoué qu’elle « s’ennuyait » après sa séparation avec le bébé-papa Scott Sinclair alors qu’elle vivait seule.

Elle s’est filmée portant un sweat à capuche noir et d’épaisses lunettes à monture noire en disant : « C’est assez ennuyeux quand les enfants vont au lit.

“J’en ai marre de regarder Netflix, je m’ennuie”, avant de laisser échapper un rire vers la caméra alors qu’elle filmait sur Instagram.

Instagram

Helen a pris une nuit de congé pour élever ses trois enfants[/caption]