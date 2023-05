Helen Flanagan fond en larmes alors qu’elle révèle avoir du mal à être seule à la maison après s’être séparée de son fiancé Scott

HELEN Flanagan a admis avoir fondu en larmes en révélant sa lutte pour être seule au milieu de la séparation de son mariage.

La star de I’m A Celebrity a passé le week-end dans sa maison familiale pour la première fois sans ses enfants qui étaient avec son ex-fiancé Scott Sinclair.

Helen Flanagan a posté cette photo d’elle en larmes[/caption] Instagram

« Donc, ce long week-end était mon premier week-end où je n’avais pas mes enfants car ils passaient du bon temps avec leur papa et leur nounou.

« D’habitude, quand mes enfants partent, je m’assure de sortir, je cours généralement à Londres et je me saoule avec mes amis.

« J’avais l’impression qu’il était temps d’affronter le fait d’être seul dans ma maison familiale, ce que j’ai repoussé pendant très longtemps car je ne voulais pas me sentir triste.

«Mais parfois, je suppose que vous devez juste ressentir des choses et que vous pouvez pleurer.

«Je voulais partager cela parce que parfois nous défilons sur Instagram et que les choses peuvent sembler parfaites, mais en réalité, certaines choses ne sont que de la merde.

« De plus, j’ai un grand nombre d’autres mamans et femmes qui se rapportent à moi et j’aime le fait d’avoir construit un réseau de soutien de femmes.

« Quoi qu’il en soit, voici quelques clichés de mon week-end. Je ne voulais pas sortir ma robe de chambre et manger Colin le gâteau chenille.

Helen a ajouté: «Quoi qu’il en soit, apportez la semaine. Ma maison n’a jamais été aussi impeccable.

Helen et Scott ont été vus ensemble pour la première fois depuis leur séparation alors que l’ancienne star de Coronation Street a partagé une vidéo d’elle rentrant chez elle après être apparue sur I’m A Celebrity South Africa.

La maman de trois enfants travaille sur elle-même après sa séparation[/caption]