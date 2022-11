Helen Flanagan fait une diatribe émotionnelle sur Instagram après s’être « sentie jugée » après sa séparation avec son fiancé Scott

HELEN Flanagan a eu une diatribe émotionnelle sur Instagram après s’être « sentie jugée » à la suite de sa séparation avec son fiancé Scott Sinclair.

L’ancienne star de Coronation Street, 32 ans, a parlé de son expérience de maman sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, il a été révélé qu’Helen et Scott s’étaient séparés[/caption]

La star du feuilleton, qui avait en arrière-plan l’émission populaire de la BBC Motherland, a expliqué qu’une certaine rencontre qui s’est produite la semaine dernière l’avait laissée “ennuyée”.

Helen a dit à ses 1 millions d’abonnés : “Je pense que je suis assez douée pour contrôler mes émotions, je suis assez occupée, mais j’ai toujours des explosions émotionnelles quand je dois…”

“C’est comme une longue histoire courte, mais je comprends, j’étais vraiment ennuyé la semaine dernière parce que je n’entrerai pas dans trop de détails, mais fondamentalement, je déteste ça quand les mamans se sentent mal à l’aise comme je ne sais pas ..

«Je n’avais pas Matilda jeune mais jeune et je suis toujours allé partout avec mes enfants, comme voler avec eux, les trains, les hôtels et je suis littéralement toujours allé là où je veux aller.

“Je n’aime tout simplement pas ça quand tu as des gens qui sont fondamentalement des ordures envers toi parce que tu as des enfants et que tu es une maman, ce qui te donne essentiellement les maux.”

La star a poursuivi: “Je suis probablement en train de babiller mais oui, ça m’énerve vraiment, quand les gens sont juste méchants avec les mamans.

“Je n’entrerai pas trop dans la conversation parce que c’est trop long, je suis vraiment très ennuyé quand les gens ne sont pas gentils avec les mamans.”

Helen et Scott, 33 ans, qui ont commencé à se fréquenter en 2009, sont les parents de Matilda, sept ans, et de Delilah, quatre ans, et son fils Charlie, âgé d’un an.





Le mois dernier, ils ont choqué les fans lorsque The Sun a révélé qu’ils s’étaient séparés après 13 ans ensemble.

Une source nous a dit à l’époque : « Helen a retiré sa bague de fiançailles et a dit à ses proches qu’elle n’était plus avec Scott.

“Ils ont traversé une période difficile cet été et après son retour d’Afrique du Sud, leur relation a pris fin.

“Helen et Scott se sont engagés à coparentalité leurs enfants, même s’ils ne sont plus en couple.”

Lorsqu’on lui a demandé comment elle s’était sentie à la suite de sa séparation, elle a répondu : “Bien ! La vie est belle!”

Parlant de ses projets de vie à l’approche de Noël, Helen a déclaré: «Je suis la seule dans ma maison à avoir allumé ses lumières de Noël.

« Nous sommes probablement [going to be] à la maison, j’ai une nouvelle salle à manger dont je suis très excité, alors oui, Noël chez moi.

Helen avec ses trois enfants Charlie, Delilah et Matilda[/caption]