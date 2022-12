Helen Flanagan étourdit d’étincelles festives après avoir retrouvé son ex Scott Sinclair

HELEN Flanagan avait l’air incroyable alors qu’elle posait dans des étincelles festives après ses retrouvailles le jour de Noël avec Scott Sinclair.

La star de Coronation Street, 32 ans, et le footballeur Scott, 33 ans, ont mis leurs différences de côté pour les enfants après leur séparation de choc en octobre.

L’actrice Helen a ensuite présenté une présentation élégante dans une robe midi à sequins sans bretelles avec une bordure en plumes violettes.

Pour rester réaliste, Helen a opté pour le confort dans ses pantoufles plutôt que pour une paire de talons hauts.

Plus tôt dans la journée, l’ancien couple Helen et Scott se sont associés pour acheter à leurs enfants Charlie, un an, Matilda, six ans et Delilah, trois ans, un cadeau spécial à fourrure.

Helen a partagé un clip de Scott portant une boîte en carton avec deux adorables cochons d’Inde à l’intérieur.

Les jeunes étaient aux anges lorsqu’ils ont rayonné lorsqu’ils ont aperçu leur père tenant le récipient.

La fille aînée Matilda a été vue en train de jouer doucement avec les petits animaux de compagnie, comme elle les a nommés Snowflake et Snowball.

Des initiés ont précédemment déclaré que le couple prévoyait de profiter des festivités ensemble pour le bien de leurs enfants.

Une source a déclaré: «Le seul objectif d’Helen est les trois enfants qu’elle partage avec Scott et ils veulent rendre ce Noël aussi« normal »que possible.

“Scott est un footballeur professionnel si souvent qu’il ne sera pas là le jour de Noël à cause de sa liste de rencontres, mais Helen et Scott prévoient quelque chose de spécial pour les enfants.

“Bien qu’ils ne soient plus ensemble, ils travailleront ensemble pour le rendre magique pour les enfants.

“Helen n’est pas ouverte à parler de réconciliation et elle veut juste qu’ils se concentrent sur le fait d’être coparents.”