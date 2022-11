Helen Flanagan et Lucy Fallon de Coronation Street se réunissent à l’écran quatre ans après le feuilleton de l’émission de la BBC

CORRIE Les stars Helen Flanagan et Lucy Fallon se sont réunies après des années loin des pavés.

Les stars, qui jouaient respectivement Rosie Webster et Bethany Platt, participent à une édition de célébrités du jeu télévisé BBC One, Inutile.

Helen Flanagan s'est rendue sur Instagram pour partager des clichés d'elle et de Lucy Fallon sur le tournage de Celebrity Pointless

Lucy Fallon a rejoint le feuilleton de longue date en 2015

Helen, 32 ans, est apparue pour la première fois sur Coronation Street en janvier 2000 en tant que fille de Sally Webster (jouée par Sally Dynevor) et de Kevin Webster (joué par Michael Le Vell).

Elle est d’abord restée sur le feuilleton en tant que membre de la distribution de longue date jusqu’à son premier départ en 2012.

Elle est ensuite revenue pour un bref passage d’un an en tant que personnage préféré des fans en 2017.

Helen a ensuite remporté un succès considérable dans son rôle dans le feuilleton vieux de six décennies, étant nominée pour le prix de la «meilleure performance dramatique d’un jeune acteur ou actrice» aux British Soap Awards 2006.

Elle a également été nominée pour “Villain of the Year” un an plus tard, perdant face à sa co-star Jack P. Shepherd.

Pendant ce temps, Lucy Fallon a fait ses débuts d’actrice professionnelle sur le feuilleton, jouant le rôle de Bethany Platt.

La bombe blonde est apparue pour la première fois dans le drame en série de longue date en 2015, lorsqu’elle a été choisie pour jouer le personnage de 14 ans.

L’actrice, âgée de 19 ans à l’époque, a repris le rôle après qu’il soit apparu que l’actrice initialement choisie pour le rôle avait menti sur son âge.





Mais Helen et Lucy, qui sont apparues sur les pavés au même moment en 2017, se sont officiellement réunies à l’écran alors qu’elles participaient à Celebrity Pointless.

S’adressant à Instagram, Helen a partagé un trio dont les scènes s’enclenchent sur son flux montrant la paire souriante sur le plateau du jeu télévisé.

L’ancienne actrice a sous-titré le message: “Belle journée amusante avec ma fille @lucyfallonx ”

Sur une photo, on peut voir les deux stars sourire avec l’animateur de l’émission, Alexander Armstrong, 52 ans, et Richard Osman, 51 ans.

Lucy, 26 ans, a brillé lorsqu’elle a été vue vêtue d’une robe en coton bordeaux moulante alors qu’elle montrait sa bosse de bébé en pleine croissance.

En septembre, l’actrice a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec le footballeur Ryan Ledson, après avoir fait une fausse couche plus tôt dans l’année.

Cela vient après qu’Helen se soit séparée de son partenaire de longue date de 13 ans, Scott Sinclair, 33 ans.

La nouvelle est apparue trois jours après qu’Helen a été vue en train de danser avec un homme mystérieux lors de la fête d’anniversaire d’un ami – et seulement quelques semaines après avoir terminé le tournage de I’m A Celebrity All Stars en Afrique du Sud.

Helen, 32 ans, et le footballeur des Bristol Rovers Scott, 33 ans, ont commencé à se fréquenter en 2009 et partagent trois enfants ensemble.



Helen a partagé un voyage dans les coulisses de sa journée sur le plateau

Helen (à gauche) et Lucy (à droite) sont tout sourire sur le tournage de Celebrity Pointless