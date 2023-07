Helen Flanagan est époustouflante dans un corset serré alors qu’elle montre les résultats d’un travail de boob

HELEN Flanagan avait l’air sensationnelle dans un corset noir à fleurs alors qu’elle montrait sa nouvelle silhouette.

L’ancienne star de Coronation Street, 32 ans, a subi une opération secrète des seins en janvier dans le but de se sentir « plus confiante ».

Grille arrière

Helen Flanagan était magnifique dans un corset aux gros seins alors qu’elle sortait à Manchester[/caption] hjgflanagan/Instagram

L’ancienne actrice de Coronation Street, 32 ans, profitait d’une soirée avec les filles[/caption] Grille arrière

Le vêtement moulant a montré les nouvelles courbes d’Helen après son travail de boob en janvier[/caption]

Maman de trois enfants, Helen est passée d’un E-Cup à un B-Cup après avoir affirmé que ses seins étaient « affaissés ».

Pas plus tard que cette semaine, l’ancienne star du savon était magnifique dans une robe de laitière plongeante pour une soirée au théâtre avec ses filles.

Maintenant, elle a continué à montrer sa garde-robe élégante lors d’une soirée avec les filles.

L’actrice de Rosie Webster a enfilé le haut moulant à motifs qui a renforcé son décolleté et a attiré l’attention sur ses nouvelles courbes.

Elle l’a associé à un jean baggy bleu moyen dans un style combat, avec des poches sur les côtés.

Elle ne pouvait pas s’empêcher de sourire en quittant le lieu MNKY HSE de Manchester en talons à lanières noirs, avec un sac assorti en bandoulière.

Helen a terminé son look avec une coiffure chignon sans tracas et un maquillage naturel – ce qui signifie que sa tenue sexy a attiré toute l’attention.

Après son arrivée dans le lieu branché, la star d’ITV a capturé sa soirée amusante à l’intérieur dans une série de clichés Instagram.

Le gang de filles a été vu en train de boire un verre alors qu’Helen ajoutait la légende: « Les filles sont sorties en force. »

Récemment, Helen a rendu les fans fous alors qu’elle se déshabillait en sous-vêtements pour une série de clichés sexy.

Elle a également ébloui dans un maillot de bain de style Barbie sur une plage d’Ibiza avant de faire la fête dans un haut de bikini crème.

Pendant ce temps, en janvier, Helen a admis à quel point elle était «nerveuse» de partager sa procédure de chirurgie esthétique avec les fans.

La fière mère Helen s’est séparée de son fiancé Scott Sinclair l’année dernière.

Peu de temps après l’opération, elle a déclaré à son Instagram suivant : « C’est juste quelque chose que j’ai fait pour moi-même, je voulais vraiment le faire pour ma confiance. J’ai été très nerveux à l’idée de partager cela.

« Évidemment, je suis pour la confiance en mon corps et pour le soutien aux autres femmes, mais je soutiens les femmes dans tous les choix qu’elles ont décidé de faire.

« Je pense que si quelque chose vous dérange vraiment, alors je pense, vous savez, que c’est une bonne chose de faire quelque chose à ce sujet.

Helen a raconté qu’elle « n’avait jamais pensé » qu’elle aurait un travail de poitrine en raison de sa silhouette « grosse poitrine » précédente.

Elle avait hâte de souligner qu’elle avait « aimé » tous ses voyages d’allaitement avec ses enfants, mais que les trois voyages de maternité avaient changé sa poitrine.

Helen a dit aux fans : « Il n’y a pas de meilleure façon de le dire, mais ils sont juste devenus affaissés en rallye.

« Cela a juste affecté ma confiance. »

Elle a admis qu’elle avait « vraiment remarqué » le changement après la naissance de son deuxième enfant, Delilah, et a ajouté: « Je me souviens d’avoir été sous la douche et d’avoir pensé » oh wow, qu’est-ce que c’est? « »

Après avoir réalisé qu’elle voulait un autre bébé, elle a reporté l’opération jusqu’à la naissance de son fils Charlie, le tot célébrant récemment son deuxième anniversaire.

hjgflanagan/Instagram

Helen a raconté comment ses amis étaient sortis «en pleine force»[/caption] Instagram

L’ancienne star du feuilleton a subi son opération plus tôt cette année pour « renforcer sa confiance »[/caption] hjgflanagan/Instagram

Helen a déjà raconté comment ses seins se sentaient «flasques» après avoir allaité ses trois enfants[/caption]