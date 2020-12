Helen Flanagan a offert à ses fans en adoration un autre aperçu de son baby bump grandissant.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 30 ans, attend son troisième enfant avec son fiancé Scott Sinclair.

Et on ne peut nier que la grossesse convient vraiment à la superbe star.

Prenant à Instagram dimanche, la future maman a suinté de rayonnement alors qu’elle présentait sa bosse nue dans un ensemble sportif.

Helen semblait radieuse alors qu’elle se rendait sur la plate-forme de médias sociaux pour annoncer les derniers entraînements de son programme Mumma Fit To Be.

L’actrice de Rosie Webster rayonnait à la caméra et avait l’air impeccable dans la tenue habillée qui comprenait un soutien-gorge de sport noir avec des détails rose vif et une paire de leggings bleu clair.







(Image: DIGITAL / EROTEME.CO.UK)



Comme toujours, Helen avait l’air ultra-glamour dans sa dernière offre Instagram.

Elle portait son look de maquillage signature qui consistait en une lueur bronzée et une couche de brillant à lèvres nude.

La section des commentaires d’Helen a rapidement été inondée de compliments et d’éloges de la part de ses adorateurs adorateurs qui l’ont surnommée «une reine».









«Vous êtes littéralement une reine. Une maman si chaude! jaillit un fan.

«Comment avez-vous toujours l’air aussi beau? Quand j’étais enceinte, j’ai ressemblé à un pouce pendant neuf mois », a plaisanté une autre.

Pendant ce temps, un troisième a écrit: « Vous devenez absolument charmant. »

Helen a annoncé sa troisième grossesse en septembre.









Elle a partagé une photo avec Scott et leurs deux filles Matilda, trois ans, et Delilah, un an, pour partager leur joie de bébé.

«Notre troisième bébé arrive en mars 2021 @scotty__sinclair», a jailli Helen.

Scott, qui est avec Helen depuis 10 ans, a proposé en juin dernier lors d’un voyage en famille à Disneyland Paris.

Helen a récemment révélé que leur mariage n’était pas loin lors d’une conversation avec OK! magazine.







(Image: DIGITAL / EROTEME.CO.UK)



Elle a déclaré: «Nous savons que nous allons nous marier l’année prochaine mais nous n’avons toujours pas de lieu réservé!

«Nous sommes un couple assez moderne, donc je ne veux rien de démodé, et je ne veux certainement pas me marier là où l’un de mes amis a célébré son mariage.

« Je vais être super glamour; tu n’auras jamais rien vu de tel avant! Ce sera de gros cheveux, un gros maquillage, plein de glamour. Je vais tout faire! »

