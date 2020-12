Helen Flanagan a insisté sur le fait que sa troisième grossesse serait sa dernière car elle a trouvé cela difficile et ne s’est pas «sentie comme elle-même».

L’actrice de Coronation Street, âgée de 30 ans, a parlé de ses difficultés dans quelques longs messages Instagram, dans lesquels elle explique pourquoi cette fois-ci n’a pas été l’heureuse expérience qu’elle a vécue dans le passé.

Helen a partagé de superbes clichés d’une séance photo de lingerie pour Pour Moi, dans laquelle elle a présenté son ventre rond de sept mois,

Alors qu’Helen a l’air de s’épanouir alors qu’elle atteint son troisième trimestre, la star de Corrie a révélé que les photos masquent quelques mois difficiles de sa vie.

Elle a expliqué comment une grossesse avec hyperémèse gravidique l’avait affectée et l’a amenée à décider que ce serait la dernière fois qu’elle le ferait.







Dans une longue légende pour accompagner les photos de lingerie, Helen a écrit: « Enfin dans mon troisième trimestre. 7 mois maintenant.

« J’ai définitivement trouvé cette grossesse un défi après avoir eu une grossesse avec hyperémèse gravidique et je ne me suis pas vraiment sentie comme moi depuis que je suis tombée enceinte.J’ai encore des nausées la plupart du temps mais je suis juste reconnaissante de ne plus avoir d’hyperémèse gravidique une maman pour les filles et faire des choses. «

Helen a continué: « Je me sens anxieuse à propos de mon travail. J’ai toujours eu un peu peur d’accoucher et j’ai eu peur avant chaque travail, même si j’ai eu la chance d’avoir deux très bons travaux positifs.

« Les sages-femmes sont tout simplement incroyables. J’essaie un cours d’hypnothérapie cette fois-ci. Pour moi, je me remue dans la tête, ce qui est bien pire que le travail réel. »







Helen décrit également comment les maux de dos ont signifié qu’elle a eu besoin de l’aide du fiancé Scott Sinclair pour prendre le bain et l’heure du coucher pour les filles Matilda et Delilah.

Helen a poursuivi: «J’adorerais vraiment une fille ou un garçon. J’adorerais avoir trois filles et sœurs ensemble, un gang de filles et j’adorerais aussi avoir un petit garçon et un fils car c’est une expérience totalement nouvelle.

« Je me sens juste chanceux de porter avec d’autres femmes proches de moi ne pas avoir un moment aussi facile.

« C’est définitivement ma dernière grossesse. J’ai eu Matilda à 24 ans et je voulais que mes enfants soient proches les uns des autres et cela me semble juste. »







Parlant des défis de cette grossesse, Helen a écrit: «Je ne voudrais plus jamais subir l’hyperémèse, ce ne serait pas juste pour les enfants que j’ai déjà et je veux donner à chaque enfant autant d’attention les uns que les autres.

«Je pensais que je me sentirais triste si je savais que je portais mon dernier mais l’hyperémis a été une bénédiction car il l’a emporté.

L’actrice a déclaré qu’elle avait envisagé un accouchement à domicile, mais a décidé que se rendre à l’hôpital quand elle va accoucher serait une façon plus «calme» d’accoucher.

Elle a poursuivi: «Ce que j’ai aimé d’être enceinte, c’est que mes hormones sont vraiment stables.

«Avant de tomber enceinte, je recevais un diagnostic de trouble dysphorique prémenstruel et je consultais un spécialiste des hormones car mon humeur était énormément affectée par mon cycle, donc j’ai vraiment apprécié ne pas avoir les hauts et les bas de mon cycle menstruel.

Dans une deuxième longue légende, Helen a écrit: «J’ai aussi adoré avoir une peau claire, ce que je n’ai jamais d’habitude, car j’ai toujours un peu de mal à lutter contre l’acné hormonale.

« Parfois, je me sens un peu dépassé à l’idée d’avoir trois petits. Je pense parfois – comment vais-je tout jongler?

«Parfois, je pense que je quitterai un jour la maison, mais je pense que chaque nouvelle maman pense cela quel que soit le nombre d’enfants qu’elle a.

«Je trouve toujours qu’il me faut un bon mois pour me sentir un peu normal pour récupérer du travail, pour maîtriser les soins infirmiers et pour sortir plus facilement de la maison.

Avec Delilah, deux ans, « vraiment le bébé de la famille », Helen est curieuse de voir comment elle va réagir face à un nouveau bébé dans la maison, ce qui nécessite beaucoup d’attention.

Helen a écrit: «Matilda n’a jamais été jalouse de Delilah si gentille avec elle.

«Delilah adore son chariot alors j’ai le sentiment qu’elle sera comme sa sœur et qu’elle voudra juste tenir et embrasser le bébé.

«Je suis assez enflé à 36 semaines, généralement mes pieds et mes chevilles gonflent tellement.

« Je n’ai pas de chevilles (je suis toujours examinée par la sage-femme car je sais que l’enflure est quelque chose que vous devez surveiller)

«J’ai récemment eu pas mal de douleurs aux côtes et je sais que vous devez le dire à votre sage-femme, alors je l’ai fait et nous gardons un œil dessus.

Helen a conclu: « Très excitée de rencontrer mon petit, je les aime déjà tellement. »

