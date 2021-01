Helen Flanagan a l’air pleine des joies du printemps alors qu’elle montre son ventre rond de huit mois, mais elle a admis qu’elle se sentait «dépassée».

L’actrice de Coronation Street, âgée de 30 ans, entre dans les dernières semaines de sa grossesse et alors qu’elle a l’air radieuse sous le soleil d’hiver, elle a déclaré que le verrouillage lui avait donné «la culpabilité de maman» alors qu’elle élevait ses deux jeunes filles.

Helen a partagé de superbes clichés sur Instagram mercredi en montrant sa bosse naissante dans un sweat à capuche gris et un pantalon de jogging noir, alors qu’elle se promenait en hiver.

Alors que tout semblait idyllique, Helen était honnête sur ses sentiments si tard dans sa grossesse, dans une longue légende pour accompagner les photos.







(Image: Helen Flanagan / Instagram)



L’actrice a écrit: « J’ai eu huit mois hier. Je me suis sentie fatiguée aujourd’hui.

«J’ai vu ma sage-femme hier et on m’a dit que j’avais peu de fer, ce qui est logique car je veux juste m’endormir maintenant pendant la journée, mais évidemment je ne peux pas avec l’école à la maison et essayer de faire de mon mieux avec Delilah.

« Bébé est tête baissée maintenant. Trouvé aujourd’hui pas facile, je déteste que je crie après Matilda parce que j’essaie pour elle de faire des travaux scolaires. »

Helen a continué: « Delilah a eu pas mal de crises de colère. Je me sentais mal de les laisser regarder un film de Disney juste pour avoir un peu de paix et de ne pas les emmener au parc mais je n’avais pas l’énergie pour les crises de Delilah à propos de porter un manteau.

« Parfois, je me sens un peu dépassé d’avoir une autre dans moins de huit semaines, mais cette situation dans laquelle nous sommes tous en ce moment n’est pas la vie normale et elle passera. »







(Image: Helen Flanagan / Instagram)









(Image: Helen Flanagan / Instagram)



Helen a continué à dire qu’elle s’organise maintenant pour sa nouvelle arrivée: «J’ai fait une liste de choses que je voulais faire avant l’arrivée du bébé, principalement sur l’organisation, etc., mais quand je mets la perspective là-dessus, ce n’est pas vraiment important.

« J’ai pris cette photo l’autre jour … ce n’était pas moi aujourd’hui. »

Helen est attendue en mars, qui sera son troisième enfant avec son fiancé Scott Sinclair.

Elle a également évoqué récemment le sentiment de «culpabilité de maman», car elle a dû se concentrer tant sur Matilda, cinq ans, à cause de l’école à la maison.

Helen a partagé une photo d’amour d’elle avec sa plus jeune fille Delilah avant de partager comment elle avait du mal à croire qu’elle ne sera bientôt plus la plus jeune.

Helen a écrit: «Je ne peux pas croire que ma petite Delilah pop ne sera plus le bébé de la famille.

«J’ai eu la culpabilité de maman avec Delilah récemment, j’ai l’impression de devoir accorder tellement d’attention à Matilda avec l’école à la maison et le rattrapage et je ne veux vraiment pas que Delilah se sente expulsée avant l’arrivée du bébé.

«Je ne peux pas vraiment le mettre en mots, mais est-ce qu’une autre maman s’est sentie un peu émue par sa plus jeune pendant la grossesse? J’adore tellement ma sauvage aux cheveux bouclés aux yeux verts». (sic)

