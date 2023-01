Helen Flanagan dévoile ses nouveaux seins pour la première fois dans un top audacieux

HELEN Flanagan a donné aux fans un flash effronté de ses nouveaux seins après avoir renforcé ses atouts naturels.

La star de Coronation Street a subi une intervention chirurgicale pour augmenter sa confiance et cela semble avoir fait exactement cela.

Instagram

Helen Flanagan a montré ses nouveaux seins[/caption] Instagram

L’actrice a posé dans une brassière audacieuse lors d’une soirée[/caption]

Helen, 32 ans, a montré ses atouts pour la première fois lors d’une soirée – et elle a laissé peu de place à l’imagination.

La maman de trois enfants a posé pour des clichés grésillants tout en portant une audacieuse brassière noire à manches longues.

Le haut d’Helen était associé à une jupe longue assortie et elle a fait la moue séduisante à la caméra.

Partageant les photos sur Instagram, Helen a écrit : « Janvier est-il déjà terminé ? X.”

Les followers d’Helen se sont déchaînés pour ses clichés torrides, avec un commentaire: “Wow absolument magnifique.”

Un autre a ajouté: “Magnifique Helen des trucs chauds.

Et un troisième a plaisanté: “Mon Dieu sur un vélo, je viens de m’étouffer avec mon twizzler de dinde.”

Quelqu’un d’autre a interrogé Helen sur ses nouveaux seins en lui demandant : “Nouveau ?”

Helen est passée sous le couteau plus tôt ce mois-ci avant de partager ses nouvelles sur la chirurgie avec ses abonnés sur Instagram.

Elle a raconté comment l’opération, à la clinique Pall Mall de Manchester, visait à se sentir “plus confiante” après être passée d’un E-Cup à un B-Cup, et a affirmé que ses seins étaient “affaissés”.

Helen, qui s’est séparée de son mari footballeur Scott Sinclair l’année dernière, a continué à tenir les fans informés de son rétablissement.

Elle a parlé ouvertement de sa lutte pour aller chercher son plus jeune fils, Charlie, un an, et de la douleur qu’elle a ressentie.

La semaine dernière, l’actrice de Rosie Webster a déclaré: “Je suis juste allée faire l’épicerie. Je me sentais bien ce matin, et je n’ai évidemment pas l’habitude de me promener, puis ils ont commencé à avoir mal.

“Je viens de rentrer à la maison maintenant et j’essaie de me détendre et de rattraper mes e-mails.”

Helen partage ses trois enfants Matilda, sept ans, Delilah, quatre et Charlie, 18 mois, avec son ex-fiancé Scott.

hjgflanagan/Instagram

La maman de trois enfants s’est fait refaire les seins pour renforcer sa confiance[/caption]