Helen Flanagan de I’m A Celeb révèle qu’elle s’est heurtée aux patrons de Coronation Street pour une raison très bizarre

PENDANT ses deux décennies sur Coronation Street, le personnage racé d’Helen Flangan, Rosie Webster, a eu toutes sortes d’ennuis.

Mais maintenant, l’actrice Helen, 32 ans, a révélé qu’elle avait réussi à semer le chaos dans les horaires de tournage de Coronation Street à cause de son propre mauvais comportement.

Helen s'est ouverte à elle, je suis un camarade de camp Celeb à propos d'avoir des ennuis sur le plateau

En discutant de l’épisode de demain soir de I’m A Celebrity… South Africa, Helen a révélé: «J’avais l’habitude d’avoir des ennuis tout le temps à cause de mon faux bronzage. Une fois, je serais vraiment pâle et la fois suivante, je serais orange vif.

«Ils deviennent mentaux si vous faites des choses comme ça, ils deviennent absolument mentaux. Ils se retournent si la continuité change au milieu de la scène.

Son camarade de camp Dean Gaffney a partagé une gaffe de continuité similaire lorsqu’il avait une teinte de sourcil douteuse alors qu’il travaillait sur EastEnders.

Il a ajouté: « J’allais à Dubaï alors je me suis étouffé entre les scènes pour une teinte mais je me suis endormi et elle l’a laissé trop longtemps.

« La première personne que j’ai vue était Danny Dyer. Il était comme ‘ça va fils?’ mais le maquillage fumait.

« Ils les frottaient depuis des lustres, exfoliant, toutes sortes. »

Helen a rejoint Corrie pour la première fois à l’âge de neuf ans et est apparue pour la dernière fois en juin 2018.

Hier, elle a partagé une douce vidéo en ligne du moment où elle a retrouvé ses trois enfants après le tournage de l’émission ITV dans le parc national Kruger en septembre dernier.

Elle a écrit: « J’étais absente pendant un mois et je n’avais jamais quitté mes bébés auparavant. »

