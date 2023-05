Helen Flanagan de I’m A Celeb révèle que la star a été transportée d’urgence à l’hôpital et ne reviendra pas sous le choc à l’écran

Helen Flanagan, star de I’M A Celebrity, sera chargée d’annoncer des nouvelles médicales choquantes au camp.

L’ancien favori de Coronation Street, 32 ans, informera bientôt ses camarades de camp comment l’un des leurs a été retiré de la jungle après avoir cherché un traitement médical.

Helen Flanagan de I'm A Celebrity est sur le point d'annoncer d'énormes nouvelles médicales dans le camp

Janice, 68 ans, fait une chute au camp et ne revient pas sur les commandes des producteurs

Le Sun a révélé en exclusivité l’horrible blessure de sa camarade de camp Janice Dickinson hier.

Dans les scènes à venir qui seront diffusées la semaine prochaine, Helen lira un message sincère de Janice, 68 ans, à ses camarades de camp – qu’elle surnomme affectueusement ses «nouvelles meilleures amies».

Cela survient alors que la nouvelle de la chute du modèle américain dans le camp est rendue publique.

Les stars de I’m A Celebrity ont appris que la fougueuse star avait trébuché alors qu’elle se dirigeait vers le Long Drop pendant la nuit.

Après avoir vu l’équipe médicale sur place, elle a été emmenée à l’hôpital par précaution, avec la décision prise pour elle d’appeler le temps pour son deuxième séjour dans la jungle.

Helen, qui fait partie de l’équipe de la fierté jaune, lit un message émouvant de Janice, membre de l’équipe de la fierté verte, dont le contenu sera révélé dans le prochain épisode.

Pendant ce temps, s’ouvrant sur sa sortie de la jungle par la suite, Janice a raconté comment la « bonne décision » avait été prise.

Elle a rompu son silence et a déclaré: «J’aurais pu être la deuxième ou même gagner cette série parce que j’étais tellement constante et physiologique avec ça. J’attendais juste et j’attendais mon heure avec tout ça.

«J’ai fait ma juste part en me levant, en tombant. Mettre mon visage dans la saleté. J’avais l’impression qu’ils auraient pu nettoyer mes blessures et me remettre sur mon chemin là-bas.

«Mais la production a finalement pris la bonne décision de ne pas me renvoyer. Je suis juste triste que cela se soit terminé de cette façon.

« Je pense que j’aurais pu revenir en arrière et aller plus loin. »

Je suis une célébrité… L’Afrique du Sud continue lundi à 21 heures sur ITV1, rattrapez la série complète sur ITVX.

