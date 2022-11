Helen Flanagan de Coronation Street partage une photo d’une sœur rarement vue alors qu’ils célèbrent son anniversaire

L’actrice de CORONATION Street, Helen Flanagan, a partagé une douce photo de sa sœur rarement vue alors que les frères et sœurs se rendaient sur les marchés de Noël emblématiques de Manchester.

Le duo s’est associé pour célébrer l’anniversaire de l’ancienne étudiante de Leeds Uni Jessica Flanagan avec une journée amusante accompagnée de leurs enfants.

Helen, 32 ans, s’est récemment séparée de son mari Scott Sinclair, 33 ans, – le père de ses trois enfants – alors sans aucun doute savouré la chance de passer du temps avec son frère « meilleur ami ».

L’actrice de Rosie Webster a pris un selfie sur le chemin de leur rattrapage et a dit à ses fans sur Instagram : “Une si belle journée prévue avec ma sœur pour son anniversaire.”

Elle a ensuite capturé leurs enfants en train de jouer avant de taguer Jessica alors qu’ils soupaient des cocktails roses.

Le duo s’est ensuite amusé et a posé pour une jolie photo derrière un panneau, où ils ont passé la tête à travers des trous placés au-dessus des corps de hot-dogs.

Il a vu Jessica rayonnante alors qu’elle posait derrière le presse-sauce à sauce tomate et la tête d’Helen en haut d’un petit pain de porc.

Les sœurs ont ensuite terminé leur après-midi par un repas au restaurant.

Auparavant, Jessica s’était ouverte sur sa relation avec sa sœur star du savon.

Elle a déclaré au Bolton News : “Helen est une meilleure amie. Je suis si fière d’elle.





“Elle est mon modèle et nous nous aidons mutuellement à manger sainement et nous nous donnons des conseils et nous nous motivons mutuellement ainsi que de l’exercice ensemble.”

Le mois dernier, The Sun a révélé en exclusivité comment l’actrice avait rompu avec son fiancé footballeur et avait même retiré sa bague de fiançailles en septembre.

Helen et le footballeur des Bristol Rovers, Scott, ont commencé à se fréquenter en 2009 et ont trois enfants ensemble.

Mais en octobre, nous avons révélé comment ils avaient décidé de se séparer après 13 ans ensemble.

Il semble maintenant que la scission aurait pu être sur les cartes depuis longtemps.

Cela vient après qu’Helen se soit rendue sur son Instagram en août pour raconter comment elle commençait un “nouveau chapitre”.

Dans l’image révélatrice, Helen a partagé une photo d’elle-même et de ses trois enfants et a écrit à côté: “Beau week-end pour célébrer mon 32e anniversaire et un nouveau chapitre ”

Pendant ce temps, une source nous a dit : “Helen a retiré sa bague de fiançailles et a dit à ses proches qu’elle n’était plus avec Scott.

«Ils ont traversé une période difficile cet été et après le retour d’Helen d’Afrique du Sud, cela s’est terminé pour de bon.

“Helen et Scott se sont engagés à coparentalité leurs enfants en tant qu’unité familiale.”

Helen devait épouser Scott en 2024, après que le couple se soit fiancé en 2018.

Helen a accueilli le troisième enfant du couple, son fils Charlie, en mars 2021.

Le couple a également des filles Matilda, sept ans, et Delilah, quatre ans.

