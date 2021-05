Helen Flanagan de Coronation Street a l’air incroyable alors qu’elle révèle son corps post-bébé à peine six semaines après l’accouchement

HELEN Flanagan avait l’air incroyable alors qu’elle montrait son corps post-bébé à peine six semaines après avoir donné naissance à son troisième enfant.

La star de 30 ans a admis que sa silhouette avait « changé » pendant la grossesse – et qu’elle prend sa reprise du travail « lentement ».

dix Helen a fièrement montré sa silhouette post-bébé sur Instagram aujourd’hui Crédit: Instagram

L’actrice de Coronation Street a posté une vidéo d’elle-même sur Instagram aujourd’hui, avec quelques clips la montrant alors qu’elle était enceinte de son bébé Charlie.

Elle a ensuite fièrement montré son petit garçon, qui était vêtu d’une adorable tenue Very Hungry Caterpillar, avant de révéler son corps dans un soutien-gorge de sport et des leggings.

Helen continue à prendre une variété de poses dans un miroir pleine longueur, affichant fièrement son ventre nu à la vue de tous.

Dans la longue légende de l’article, elle a écrit: «6 semaines après l’accouchement 💙✨ Porter un bébé est un tel miracle. landau et évidemment courir après les deux filles ✨

dix Elle a donné naissance à son fils Charlie en février Crédit: Instagram

dix La beauté a avoué que son « corps a changé » Crédit: Instagram

dix Helen a partagé des clips avant et après la naissance sur Instagram Crédit: Instagram

«Mon corps a changé avec chaque bébé. Mes seins ont beaucoup changé avec chacun d’allaitement. La peau de mon ventre a changé mais je me sens tellement chanceux d’avoir pu porter mes bébés.

«J’ai pris ma récupération du travail lentement. Je pense que vous vous sentez différent après chaque naissance, cela dépend juste. Je n’ai pas eu envie de me promener avec le landau pendant environ 2/3 semaines après. Le port de coussinets de maternité n’est pas très confortable et je voulais porter des bas de survêtement amples pendant des semaines. «

Helen a poursuivi avec émotion: «En tant que maman de filles, je veux leur montrer qu’elles ont confiance en leur peau et qu’elles s’aiment elles-mêmes. n’importe quoi' »

Elle a ensuite plaisanté: « Aussi Delilah met ses mains partout dans le miroir une autre chose qui a besoin d’être nettoyée 😂. »

dix Baby Charlie en vedette dans le post Crédit: Instagram

dix Les adeptes d’Helen ont fait l’éloge de son attitude Crédit: Instagram

dix Elle a admis qu’elle n’était pas pressée de revenir à un régime d’exercice Crédit: Instagram

Les adeptes d’Helen ont afflué vers la section des commentaires pour féliciter la star d’être si ouverte, avec une écriture: « J’adore votre honnêteté 🔥 »

Un autre a fait écho: « Vous avez l’air fantastique et aimez l’idée des affirmations 😍❤️ »

Un troisième a jailli: « 🙌🔥Tu as l’air fabuleux »

Charlie est le troisième enfant d’Helen avec son fiancé Scott Sinclair, le couple étant déjà maman et papa de Matilda, cinq ans, et de Delilah, trois ans.

dix Helen a également deux filles Crédits: INSTAGRAM / HELEN FLANAGAN

dix Elle a exclu d’avoir plus d’enfants avec son fiancé Scott Crédit: Instagram

La beauté a impressionné les fans avec son approche détendue de la maternité, les adeptes ayant déjà remercié Helen pour avoir normalisé l’allaitement en public après avoir nourri Charlie lors d’une virée shopping.

Helen avait précédemment déclaré au Sun que sa troisième grossesse était une telle épreuve qu’elle refusait d’avoir plus d’enfants.

La star a souffert d’hyperemesis gravidarum (HG), une maladie extrême, tout au long de ses deux grossesses précédentes – mais c’était pire que jamais cette fois-ci.

Helen a dû avoir des séjours à l’hôpital à cause de cela, et a été laissée au lit et incapable de s’occuper de ses filles.

dix Helen a été félicitée pour son approche détendue de la maternité Crédit: Instagram

Elle nous a dit en janvier: «J’ai toujours voulu vraiment quatre enfants, mais après l’hyperémèse cette fois, je ne pourrais plus jamais la traverser.

« Donc, la décision d’avoir plus d’enfants après celui-ci a été enlevée de mes mains, vraiment. »

HG affecte jusqu’à 5% des femmes enceintes, y compris Kate Middleton qui a été hospitalisée à cause de cela lors de sa première grossesse.

Helen est devenue célèbre lorsqu’elle a rejoint Coronation Street à l’âge de neuf ans, jouant Rosie Webster à partir de 2000.