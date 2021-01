Helen Flanagan convainc les fans qu’elle a un petit garçon avec un claquement de choc

Les fans d’Helen Flanagan sont certains qu’elle attend un petit garçon au printemps.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 30 ans, a posté une photo sur Instagram posant avec son baby bump en émission complète jeudi.

Et le cliché a accueilli certains commentaires des fans de la star car ils pensaient que c’était très révélateur.

Elle a posé la question: « Garçon ou fille? »

Beaucoup étaient convaincus que la bosse d’Helen était « tout à l’avant », ce qui, selon eux, suggère qu’elle va avoir un petit garçon avec son fiancé Scott Sinclair.

L’un d’eux a commenté: « Garçon, tout est devant. »

Cela vient après que la future maman adorée, qui partage ses deux filles Matilda et Delilah avec son beau footballeur, ait dit franchement à ses fans qu’elle n’aura pas d’autre bébé après sa troisième grossesse.

L’actrice en est à son dernier trimestre alors qu’elle en est à sept mois.

« Enfin dans mon troisième trimestre. 7 mois maintenant », a partagé Helen sur son Instagram.

Posant en lingerie, elle a montré sa bosse en entier, ajoutant: « J’ai définitivement trouvé cette grossesse un défi après avoir eu une grossesse en hyperémèse gravidique et je ne me suis pas vraiment sentie comme moi depuis que je suis tombée enceinte j’ai encore des nausées la plupart du temps mais juste reconnaissante de ne plus avoir d’hyperemesis gravidarum et de pouvoir être maman des filles et faire des choses.

«Je me sens anxieux à propos de mon travail. J’ai toujours eu un peu peur d’accoucher et j’ai eu peur avant chaque travail, même si j’ai eu la chance d’avoir deux très bons travaux positifs.







Elle a poursuivi en abordant le mal de dos en disant: «J’ai beaucoup de mal de dos pendant cette grossesse et jongler avec les deux filles peut parfois me faire plus mal au dos, mais je trouve qu’une bouillotte et des bains aident vraiment. Scott en général prend le relais de la routine du coucher / du bain avec les filles mais s’est cassé la main récemment dans un match. «

Cependant, la personnalité de la télévision a révélé qu’elle était très excitée d’accueillir son troisième enfant, mais a déclaré que ce serait son dernier.

