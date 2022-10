Helen Flanagan clignote la main sans anneau alors qu’elle laisse des récompenses avec la sœur du savon à l’écran Brooke Vincent après sa séparation

HELEN Flanagan a montré sa main sans anneau alors qu’elle quittait une remise de prix hier soir aux côtés de sa sœur à l’écran.

La star de Corrie – célèbre pour avoir joué Rosie Webster – et Brooke Vincent, qui a joué le rôle de sa sœur Sophie, ont été aperçues rentrant chez elles après une soirée amusante.

Helen Flanagan ne portait plus sa bague de fiançailles[/caption]

Helen a été rejointe par sa sœur à l’écran jouée par Brooke Vincent[/caption]

L’apparition d’Helen survient après que The Sun a révélé en exclusivité hier comment l’actrice avait rompu avec son fiancé footballeur et avait même retiré sa bague de fiançailles le mois dernier.

Elle était encore une fois sans elle aux Pride Of Britain Awards où elle avait l’air glamour dans un superbe rouge

Helen, 32 ans, et le footballeur des Bristol Rovers, Scott, 33 ans, ont commencé à se fréquenter en 2009 et ont trois enfants ensemble.

Mais hier, nous avons révélé comment ils ont décidé de se séparer après 13 ans ensemble.

Il semble maintenant que la scission aurait pu être sur les cartes il y a un moment.

Cela vient après qu’elle ait posté en août comment elle commençait un “nouveau chapitre”.

S’adressant à Instagram, Helen a partagé une photo d’elle-même et de ses trois enfants et a écrit à côté: “Beau week-end pour célébrer mon 32e anniversaire et un nouveau chapitre ”

Pendant ce temps, une source a déclaré: “Helen a retiré sa bague de fiançailles et a dit à ses proches qu’elle n’était plus avec Scott.

«Ils ont traversé une période difficile cet été et après le retour d’Helen d’Afrique du Sud, cela s’est terminé pour de bon.





“Helen et Scott se sont engagés à coparentalité leurs enfants en tant qu’unité familiale.”

Helen devait épouser Scott en 2024, après que le couple se soit fiancé en 2018.

Helen a accueilli le troisième enfant du couple, son fils Charlie, en mars 2021.

Le couple a également des filles Matilda, sept ans, et Delilah, quatre ans.

Helen avait l’air de bonne humeur après l’annonce de sa séparation[/caption]

La star a séduit dans une minirobe rouge[/caption]