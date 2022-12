Helen Flanagan a l’air incroyable alors qu’elle montre ses abdos dans une tenue audacieuse

HELEN Flanagan avait l’air incroyable dans une tenue rose audacieuse dans un retour à une soirée glamour le week-end.

La maman de trois enfants, 32 ans, a montré ses abdos toniques dans une jupe rose excentrique, un bralet et des gants.

Sa tenue fastueuse contrastait fortement avec le brutalisme du parking dans lequel elle posait.

Elle attacha ses cheveux fermement en arrière et regarda au loin alors qu’un copain la claquait.

Les fans étaient divisés sur la tenue, mais ceux qui l’ont aimée l’ont beaucoup aimé.

L’un d’eux a commenté : “Magnifique tu me coupe littéralement le souffle .”

Un autre a dit: “Honnêtement, tu es comme un super modèle .”

Un troisième a posté: “Superbe !!”

Plus tôt dans la journée, Helen a révélé en plaisantant comment elle “perd un gars” après sa séparation avec son fiancé Scott Sinclair.

L’actrice et footballeuse de Coronation Street, 33 ans, a mis fin à leur relation de 13 ans en octobre.

Helen – qui jouait Rosie Webster dans le feuilleton ITV – a retiré sa bague de fiançailles en septembre.

Maintenant, elle s’est moquée de son statut de célibataire dans une vidéo TikTok hilarante.

Elle a fait référence au film emblématique pour filles Comment perdre un mec en 10 jours ?, en plaisantant qu’un homme disparaîtrait si elle devait “être moi-même la semaine avant mes règles”.

Helen a saisi des tampons et une énorme barre de chocolat alors qu’elle dansait en pyjama.

Helen et le footballeur des Bristol Rovers, Scott, ont commencé à se fréquenter en 2009 et sont les parents de Charlie, un an, Matilda, six ans, et Delilah, trois ans.

L’ancien couple s’est fiancé en 2018 et devait se marier en 2024.

Des initiés ont révélé plus tard comment la star née à Bury avait paniqué que leur relation était vouée à l’échec après la rupture de sa bague.

Récemment, Helen a admis qu’elle s’ennuyait les nuits seule après avoir mis les enfants au lit.

instagram/@hjgflanaga

Instagram

Helen et son fiancé Scott Sinclair ont récemment mis fin à leur relation[/caption]

Instagram

Le couple est parent de trois enfants[/caption]