Helen Flanagan a fait l’éloge alors qu’elle allaite bébé Charlie au milieu d’un restaurant chic vêtue d’une jolie robe portefeuille

HELEN Flanagan a été félicitée alors qu’elle allaitait bébé Charlie au milieu d’un restaurant chic.

L’actrice – qui est surtout connue pour son interprétation de Rosie Webster sur Coronation Street – a accueilli le tout-petit dans le monde en mars.

Instagram

Helen Flanagan de Coronation Street a partagé une photo «précieuse» d’elle allaitant son fils Charlie[/caption]

Depuis lors, la star, qui est également maman de Matilda, six ans, et de Delilah, trois ans avec son fiancé Scott Sinclair, a tenu les fans au courant de son nouveau voyage vers la maternité sur Instagram.

Au cours du week-end, la famille de cinq personnes a passé du temps de qualité ensemble au Stanley House Hotel & Spa à Mellor, Lancashire.

Helen avait l’air incroyable dans une robe rose à motifs de cœurs d’amour alors qu’elle allaitait fièrement son bébé en public et a décidé de documenter le moment avec une photo.

Elle s’est ensuite rendue sur Instagram pour partager le cliché et a sous-titré le message: « J’adore cette photo de nourrir mon petit garçon nourrir votre bébé est la chose la plus naturelle et si précieuse . «

Instagram

Helen est maman de bébé Charlie, Delilah et Matilda[/caption]

Les fans ont afflué vers la section des commentaires pour applaudir son partage sur quelque chose qui peut souvent recevoir beaucoup de réactions négatives.

L’un d’eux a écrit : « Un si bon moyen de normaliser l’allaitement, bravo à vous . «

Un deuxième a dit : « Quelle belle photo !

Un troisième a écrit : « Absolument magnifique. Merci de montrer votre soutien à l’allaitement . «

Médias sociaux – Se référer à la source

Helen a été très ouverte sur l’allaitement de ses enfants dans le passé[/caption]

Un quatrième a sonné: « C’est un tir tellement puissant et incroyable! »

Les commentaires positifs sont une bouffée d’air frais pour Helen après avoir été victime de mères honteuses cruelles qui l’ont trollée pour avoir un corps de bikini incroyable huit semaines après son accouchement.

La star a posté un cliché époustouflant d’elle en bikini sur sa page de réseaux sociaux, ce qui a conduit à s’en prendre à sa silhouette élancée.

Un initié a ensuite révélé à quel point la favorite de Corrie avait été « blessée » par les commentaires désagréables, certains affirmant qu’elle faisait en sorte que d’autres mamans se sentent mal à propos de leur propre corps post-bébé.

Instagram

La photo de bikini d’Helen a reçu beaucoup de réactions négatives[/caption]

La source a partagé: « La critique est difficile pour Helen car elle admet ouvertement son insécurité et est très consciente d’elle-même.

« La photo était un moment heureux avec ses filles et elle se sentait bien dans son corps.

« Elle a reçu beaucoup de commentaires vraiment adorables, mais les commentaires négatifs de la part des mamans honteuses se sont toujours glissés et ils font mal. »

Ils ont continué à dire Nouveau magazine qu’Helen n’a pas posté le snap pour « se vanter » de sa silhouette, elle était juste en train de « embrasser » le corps qui lui a donné ses trois enfants.

Instagram

Helen et Scott se sont fiancés en 2018[/caption]

Helen a également été très ouverte sur les changements survenus dans son corps depuis l’accouchement, notamment son acné hormonale.

Plus récemment, la star du feuilleton a partagé une photo inédite de la naissance de bébé Charlie alors qu’elle rend hommage à son fiancé « modèle » Scott.

Elle a posté la superbe photo en noir et blanc de la naissance de son fils Charlie sur Instagram pour marquer la fête des pères le mois dernier.

Helen a sous-titré le message: « Première avec Charlie. Je ne pouvais pas souhaiter un meilleur modèle pour notre fils @scotty_sinclair. »

Instagram

Helen avec son fiancé Scott lorsqu’ils ont annoncé la nouvelle qu’ils attendaient leur troisième enfant[/caption]





Le couple – qui est ensemble depuis 2009 – s’est fiancé en 2018.

Bien que le couple adore leurs enfants, ils ont exclu d’en avoir plus.

Helen a souffert de la maladie extrême Hyperemesis gravidarum (HG) pendant sa grossesse avec Charlie et elle n’est pas sûre de pouvoir recommencer.

Elle a précédemment publié le magazine The Sun’s Fabulous : « J’ai toujours vraiment voulu quatre enfants, mais après l’Hyperemesis cette fois, je n’ai plus jamais pu le revivre. Donc, la décision d’avoir plus d’enfants après celui-ci m’a vraiment été retirée.

«C’est drôle, j’ai toujours pensé que si je savais que je portais mon dernier bébé, je me sentirais vraiment triste à ce sujet, mais à cause de ce qui s’est passé, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme une décision positive et dont je suis complètement satisfait.