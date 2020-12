Les stars de Sex On The Beach, Helen Briggs et Chet Johnson, ont accueilli un petit garçon en bonne santé, né à 5 h 17 le lendemain de Noël.

Annonçant la nouvelle sur Instagram, Chet, 30 ans, a déclaré qu’Helen, 25 ans, et leur nouveau-né étaient « cool », malgré une naissance « folle » qui l’a emmenée au bloc opératoire.

Il a déclaré aux fans sur son histoire Instagram: « Merci pour tous les messages, c’est bouleversant.

« Helen est cool, bébé est cool. Je suis sûr qu’Helen vous expliquera tout le travail quand elle le pourra parce que c’était fou. Mais oui, nous sommes là et petit … Je ne vais pas encore dire son nom. Je vais dis-le bientôt.

« Mais oui, merci à tous. »







(Image: Instagram)



Plus tôt, il a partagé la nouvelle de l’arrivée en toute sécurité, en écrivant: « Mise à jour, notre petit garçon est né à 5 h 17 du matin. Il a fallu descendre au théâtre à la fin, je posterai plus tard. Merci de tout cœur pour messages. »

Une photo montrait le bébé dans une tenue bleue, la tête non visible sur l’image.

Le nouveau bébé rejoint sa grande soeur Ocean, qui a eu un an en novembre.







(Image: Instagram)



Chet a tenu le fort à la maison avec sa fille, entre deux visites à Helen à l’hôpital.

Il a partagé des images de lui et Ocean en train de se câliner alors qu’elle disait «maman» lundi, et a dit qu’il «avait hâte» de la voir réagir au nouveau bébé.

Helen a partagé le sentiment, écrivant sur son propre Instagram qu’elle « ne pouvait pas attendre » pour la voir.

Elle a ajouté: « Moi et le bébé allons bien et allons bien. »







(Image: Instagram)



Chet et Helen ont charmé le public lorsque leur histoire d’amour s’est déroulée à l’écran.

Les deux ont figuré dans la quatrième saison de la populaire émission de télé-réalité, dans laquelle d’anciens couples sont envoyés dans un lieu romantique pour voir si leur amour va refaire surface.

Chet est le frère de Casey de Stereo Kicks, qui a un fils d’un an avec la star de Geordie Shore, Marnie Simpson.