Helen Briggs de Ex On The Beach méconnaissable alors qu’elle révèle qu’elle est enceinte d’un troisième bébé

La star de EX On The Beach, Helen Briggs, semblait méconnaissable lorsqu’elle a révélé sa grossesse avec le bébé numéro trois.

La superbe femme de 26 ans a révélé son baby bump dans une série de photos partagées sur les réseaux sociaux.

Instagram/@bleuu

Helen Briggs de l’ex On The Beach avait l’air méconnaissable lorsqu’elle a révélé sa grossesse avec son troisième bébé[/caption]

Instagram

Helen et Chet ont déjà deux enfants[/caption]

En disant aux fans qu’elle avait réservé une césarienne, Helen a dit qu’elle “avait hâte de rencontrer” l’enfant à naître.

Helen et son petit ami Chet Johnson ont accueilli leur premier enfant, une fille appelée Ocean, en novembre 2019 après un travail de 22 heures.

Ils ont ensuite eu un fils en décembre 2020 – un petit garçon après un «travail fou».

Maintenant, Ex On The Beach Helen a révélé qu’elle attendait le bébé numéro trois en partageant une superbe photo.

Échangeant ses longues mèches précédentes, qu’elle avait autrefois teintes en bleu, contre un style plus court, la star de télé-réalité a bercé sa bosse dans un soutien-gorge et un pantalon blancs.

Elle enfila également un cardigan et regarda la bosse dans une série de jolis clichés.

Helen a écrit: «Un peu plus de 37 semaines, ma date de section c est réservée peu de temps avant que je vous rencontre quelqu’un peut-il deviner quelle est sa date de naissance? (Si je ne viens pas tôt).

Chet a répondu au message en écrivant: “J’ai hâte de rencontrer …… ”

Helen et son ex Chet de l’époque ont ravivé leur romance dans la quatrième série d’Ex On The Beach en 2016. Il l’a décrite comme “celle qui s’est échappée”.

Après la naissance de leur petit garçon, Chet a écrit : « Mise à jour… Notre petit garçon est né à 5 h 17. A dû descendre au théâtre à la fin.

“Je posterai plus tard. Merci beaucoup du fond du cœur pour les messages.

Chet a ensuite posté une vidéo de lui-même et d’Helen, alors qu’elle s’allongeait à côté de lui tout en berçant leur fils nouveau-né dans son lit d’hôpital.

Helen partage souvent de douces mises à jour sur la vie de famille sur les réseaux sociaux, y compris des clichés de leur magnifique maison.

Instagram/@bleuu

Helen donne des mises à jour régulières sur la vie de famille sur les réseaux sociaux[/caption]