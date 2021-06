Google Maps capture généralement des images de rues sur une période de temps. Ce faisant, les cartes finissent parfois par capturer des moments qui s’avèrent plus tard dignes d’un contenu viral. Quelque chose de similaire s’est produit plus tôt cette année lorsque Google Maps a détecté ce qui semblait être un cambriolage dans ses caméras. Les images montraient un homme en tenant un autre sous la menace d’une arme en Angleterre. En y regardant de plus près, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une farce mise en scène réalisée avec un pistolet à colle.

Darren Honeyman, avec son collègue Dave Hutchinson depuis 15 ans, était au travail à Darlington, dans le comté de Durham, lorsqu’ils ont vu une camionnette Google Earth approcher au coin de la rue. Les deux esprits espiègles se sont immédiatement mis à l’action. Incapable de rater l’occasion en or, le couple a décidé de faire enregistrer leurs ébats pour le monde entier et a mis en scène une fausse scène de casse pour la caméra.

On peut voir Darren, 52 ans, père de deux enfants, pointer ce qui ressemble à un gros pistolet sur Dave, 38 ans, qui se tenait là, les deux mains en l’air. Cependant, après avoir zoomé sur l’image virale, l’arme s’est avérée n’être qu’un pistolet à colle. La cascade du couple a pris d’assaut Internet après sa publication sur Facebook, rapporte LADbible, où il a reçu plus de 1 200 likes et des tonnes de commentaires d’utilisateurs les qualifiant de « légendes complètes » pour le spectacle amusant.

Darren, ingénieur électricien de profession, a déclaré au média que l’idée spontanée lui était venue à l’esprit lorsqu’ils ont repéré la camionnette. À l’époque, ils avaient un pistolet à colle près d’eux, alors ils ont sauté dans la rue et ont mis en scène la pose pour s’amuser un peu. Tout vêtu de noir, Darren semble tenir une arme sur la tête de Dave tout en l’agressant.

Pris à l’extérieur d’un célèbre magasin de tartes, il a plaisanté en disant qu’ils s’entraînaient pour leur prochain braquage de tarte au porc. Il a déclaré au média que cela les avait fait rire tous les deux car on ne pouvait pas se prendre au sérieux tout le temps.

Ce n’est pas la première fois qu’ils sont présentés sur Google Earth. Il y a quelques années, ils se sont fait claquer alors qu’ils tentaient d’ouvrir des volets qui s’étaient grippés dans leurs locaux commerciaux. Ils ont découvert par d’autres personnes qu’ils étaient célèbres, car la photo a été partagée sur Facebook.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici