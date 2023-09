Heisman Watch 2023 : Caleb Williams et Michael Penix Jr. brillent de mille feux lors de la semaine 1

Il n’est jamais trop tôt pour jeter un œil à la course au Trophée Heisman, surtout après une semaine 1 remplie de performances individuelles à couper le souffle.

Le quart de l’USC Caleb Williams était de retour en action samedi après avoir réalisé des chiffres impressionnants lors d’une victoire de la semaine 0 contre l’État de San Jose. Le vainqueur en titre du Trophée Heisman s’est encore une fois distingué samedi, marquant cinq buts lors de la victoire 66-14 de l’USC contre le Nevada.

Jayden Daniels de LSU, qui est entré dans la semaine avec les deuxièmes meilleures chances de remporter le meilleur prix individuel du football universitaire cette saison, devrait prendre le terrain dimanche soir dans une confrontation parmi les 10 premiers entre ses Tigres n°5 et la Floride n°8. État.

Sept des 10 meilleurs prétendants à Heisman étaient en action samedi. Voyons comment ils ont fait et comment cela pourrait bouleverser les probabilités la semaine prochaine.

1. Caleb WilliamsQB, USC: +475

Aussi bon que Williams ait été lors de la victoire de l’USC lors de la semaine 0 contre San Jose State, le vainqueur en titre du trophée Heisman a été encore plus impressionnant samedi lors de la victoire des Trojans n°6 contre le Nevada. Williams a réalisé un jeu phare après un jeu phare, séparant la défense du Nevada pour 319 verges et cinq touchés. Williams a également ajouté 42 verges au sol lors de la victoire. Williams a disputé 16 matchs au total à l’USC et compte cinq touchés dans six de ces matchs.

Suivant : Williams et les Trojans accueillent Stanford le 9 septembre.

Caleb Williams de l’USC peut-il répéter le rôle de Heisman ? Brady Quinn et Matt Leinart ont discuté de la possibilité que Caleb Williams de l’USC remporte des Heismans consécutifs.

2. Jayden DanielsQB, LSU: +1000

Le n°5 LSU ouvre sa saison dimanche soir contre le n°8 Florida State

3. Jordan TravisQB, État de Floride: +1200

Le n°8 de l’État de Floride ouvre sa saison dimanche soir contre le n°5 du LSU

4. Aiguières QuinnQB, Texas: +1200

Ewers et les Longhorns entrent une fois de plus dans la saison avec de grandes attentes, et ils ont répondu à ces attentes avec une impressionnante victoire de 37-10 contre Rice samedi. Ewers, qui a débuté 10 matchs sous le centre des Longhorns la saison dernière, avait l’air prêt lors de ses débuts en 2023, complétant 19 des 30 passes pour 260 verges et trois touchés. L’étudiant de deuxième année en chemise rouge a également ajouté un touché au sol dans la victoire. Il fera face à un gros test la semaine prochaine lorsque les Longhorns affronteront le n°4 de l’Alabama.

Suivant : Ewers et les Longhorns se rendent à Tuscaloosa pour combattre le n°4 de l’Alabama le 9 septembre.

Quinn Ewers du Texas se connecte avec Adonai Mitchell Le quart-arrière du Texas Quinn Ewers s’est connecté avec Adonai Mitchell pour donner aux Longhorns une avance de 23-3 sur Rice

T5. Michael Penix Jr.QB, Washington: +1400

Penix a lancé sa campagne pour le Trophée Heisman avec une performance dominante lors de la victoire 56-19 de Washington contre Boise State. Le signaleur gaucher a complété 29 des 40 passes pour un total époustouflant de 450 verges et cinq touchés dans la victoire. Les cinq passes TD de Penix correspondent à une carrière–élevé, avec quatre d’entre eux au deuxième trimestre. Il était à une passe du TD du record scolaire de Washington de six, établi par Jake Browning en 2016.

Suivant : Penix et les Huskies accueillent Tulsa le 9 septembre.

T5. Club CadeQB, Clémson: +1400

Le n°9 Clemson ouvre sa saison lundi soir contre Duke.

T7. Sam HartmanQB, notre Dame: +1600

Après une sortie impressionnante lors de la victoire d’ouverture de la saison de Notre Dame contre Navy au cours de la semaine 0, Hartman semblait à nouveau calme et en contrôle samedi, menant les Fighting Irish à une victoire de 56-3 contre Tennessee State. Hartman, qui a été transféré à Notre Dame après avoir passé les cinq dernières années à Wake Forest, a réussi 14 des 17 passes pour 194 verges et deux touchés par la passe, tout en ajoutant également 14 verges et un score au sol. L’ancien QB de Wake Forest montre pourquoi il était un transfert si convoité cette intersaison.

Suivant : Hartman aura l’occasion de faire une énorme déclaration alors que les Fighting Irish joueront à NC State le 9 septembre.

T7. Bo NixQB, Oregon: +1600

Nix a connu une année de carrière en 2022, lançant plus de 3 500 verges et 29 touchés tout en menant les Ducks à une fiche de 10-3. Samedi, le talentueux QB senior a repris là où il s’était arrêté, complétant 23 des 27 passes pour 287 verges et trois touchés lors de la victoire record de l’Oregon 81-7 contre Portland State. Après avoir mené les Ducks à une avance de 57-7 au début du troisième quart, Nix a cédé la place au quart remplaçant Ty Thompson. Les 81 points de l’Oregon ont marqué le total de points le plus élevé marqué par les Ducks dans un match de l’ère moderne.

Suivant : Nix et les Ducks se rendent à Lubbock, au Texas, pour affronter Texas Tech le 9 septembre.

T7. J.J. McCarthyQB, Michigan: +1600

McCarthy s’est présenté à l’échauffement en portant un maillot « FREE HARBAUGH » afin de faire savoir à l’entraîneur-chef du Michigan que ses joueurs pensaient à lui alors qu’il purgeait une suspension de trois matchs imposée par l’école. Le signaleur junior a rendu son entraîneur fier en complétant 26 des 30 passes pour 280 verges et trois touchés lors de la victoire dominante 30-3 du Michigan en ouverture de saison contre la Caroline de l’Est.

McCarthy a été précis et efficace tout au long du match, complétant 15 passes consécutives à un moment donné dans la première mi-temps. Ses trois passes de touché ont été attribuées au receveur senior Roman Wilson, qui a terminé la journée avec six attrapés pour 78 verges.

Suivant : McCarthy et les Wolverines accueillent l’UNLV le 9 septembre.

RJ Young brise la victoire du Michigan et de l’Ohio State lors de la première semaine RJ Young analyse les victoires du Michigan et de l’Ohio State lors de la première semaine et discute de ce qui s’est bien passé pour les deux équipes.

dix. Drake MayeQB, Caroline du Nord: +1800

Maye ressemblait à un quart-arrière prêt pour la NFL samedi lors de l’impressionnante victoire 31-17 de la Caroline du Nord contre la Caroline du Sud. Le signaleur espoir de Heisman a complété 24 des 32 passes pour 269 verges et deux touchés dans la victoire. Maye a lancé deux interceptions au cours des 18 dernières minutes du match alors que les Tar Heels cherchaient à repousser les Gamecocks. Cependant, dans une bataille entre deux des meilleurs QB du pays à Maye et Spencer Rattler de Caroline du Sud, c’est Maye qui ressemblait à une future star de la NFL.

Suivant : Maye et les Tar Heels accueillent l’État des Appalaches le 9 septembre.

